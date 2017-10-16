Актер с синдромом Дауна выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи

16 октября. ПРАВМИР. Молодой актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи.

“Мир невозможно изменить за одну секунду, за час и даже за день. Но все, кого вы видели сегодня, доказывают, что мир изменить все-таки можно, стоит только начать над этим работать. Каждый по-своему и все вместе”, – сказал актер инклюзивного проекта “Взаимодействие”.

“Этот фестиваль, всего его участники, каждый наш поступок, каждый результат – это и есть пробуждение. Наши поступки и есть белые голуби, которые летят в мир. И путь стадион засияет”, – сказал он.

После этого на счет “три” 12 тыс. бумажных самолетиков взлетели вверх. “И пусть будет счастье”, – добавил он.

Актриса и соучредитель фонда “Я есть!”, который поддерживает детей с особенностями развития, Ксения Алферова, заявила ТАСС, что это выступление является большим прорывом – еще пять лет назад оно казалось невозможным.

“Это какой-то большой сдвиг, продвижение. Такое чувство, что мы шли-шли-шли и наконец пришли. Могло ли такое быть пять лет назад!” – сказала Алферова.

Она призналась, что не знает, кто из организаторов решил включить это выступление в программу открытия фестиваля.

“Я хочу увидеть того человека, которому пришла в голову эта идея. Нам позвонили и пригласили, потом мы согласились, потом мы долго мучились с текстами, как коротко сказать о таких важных вещах, и чтоб это было доступно, и в голове что-то осталось”, – сказала актриса.