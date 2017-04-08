Акция “Пасхальная ленточка” пройдет в Москве в Великую субботу

8 апреля. ПРАВМИР. В Великую субботу, 15 апреля, атласные ленточки со словами преподобного Серафима Саровского «Радость моя, Христос Воскресе!» распространят в московских благочиниях и храмах, также они будут переданы в учебные заведения, больницы, детские дома и интернаты, окормляемые московскими приходами.

Крупномасштабная миссионерская акция «Пасхальная ленточка» пятый год проходит на приходах и в светских учреждениях столицы. В нынешнем году ленточки также будут переданы в Кемерово, Калугу и Ставрополь, сообщает Патриархия.ru.

“Пасхальная ленточка” — это способ просто и ненавязчиво рассказать жителям мегаполиса о главном христианском празднике. Люди не всегда готовы беседовать с миссионером или брать информационные материалы, но любой прохожий может взять красивую шелковую ленточку и прочитать на ней слова пасхального приветствия. Может быть, для кого-то это станет первым шагом в знакомстве с Православием, первым шагом навстречу Христу», — отмечается в сообщении организатора акции – Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы.

Представители храмов и общественных организаций могут получить необходимое количество ленточек в период с 10 по 15 апреля 2017 года в храме святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД России по адресу: ул. Лобачевского, вл. 23. Контактный телефон: +7 (916) 276-49-44.