О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

|
14 ноября. ПРАВМИР. Международная благотворительная инициатива #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября.
Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября
Фото: givingtuesday.ru

Акция состоится в нашей стране уже во второй раз. В этом году #ЩедрыйВторник объединит более 1300 партнеров, среди которых НКО, социальные предприниматели, инициативные группы и просто неравнодушные жители разных городов. Партнеры акции готовят благотворительные мероприятия по всей стране. Присоединиться к ним можно в качестве участников и волонтеров.

Принять участие в #ЩедромВторнике можно следующим образом:

  • Зарегистрироваться на сайте и стать партнером
  • Придумать благотворительное событие (100 разных идей можно найти в сборнике)
  • Нанести событие на карту
  • Рассказать о своей активности в социальных сетях, не забывая поставить хэштэг #ЩедрыйВторник
  • Поделиться результатами #ЩедрогоВторника, используя форму в личном кабинете, чтобы ваша история смогла войти в сборник кейсов

Презентация  #ЩедрогоВторника пройдет 21 ноября на территории дизайн-завода «Флакон».

Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.Тогда участие в акции приняли 900 партнеров, которые совместно организовали более 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России. По данным партнеров, средняя сумма онлайн пожертвований в #ЩедрыйВторник выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

#ЩедрыйВторник проводит более 100 стран. Цель акции – объединение усилий самых разных организаций и  частных лиц ради популяризации благотворительности.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
В России сегодня впервые проходит акция #ЩедрыйВторник
В России сегодня впервые проходит акция #ЩедрыйВторник
Новостная служба "Православие и мир"

Любой человек или организация могут провести благотворительную акцию, флешмоб или попробовать себя в качестве волонтера

Билл Гейтс потратит $100 млн на исследование болезни Альцгеймера
Билл Гейтс потратит $100 млн на исследование болезни Альцгеймера
Новостная служба "Православие и мир"

Ежегодно болезнью Альцгеймера страдает около 50 млн человек по всему миру

Социальный центр святителя Тихона объявил срочный сбор памперсов
Социальный центр святителя Тихона объявил срочный сбор памперсов
Новостная служба "Православие и мир"

Необходимы памперсы всех видов и размеров, для взрослых и детей

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
62% собрано / 1147620.34 руб. осталось
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
85% собрано / 147500.11 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ольга Голодец назвала расходы на лечение онкобольных приоритетными
Новостная служба "Православие и мир"

Россия занимает второе место в мире по смертности от онкологических заболеваний

"
Смоленского тракториста наградят за смелость при спасении тонущего ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

Он без раздумий прыгнул ради ребенка в холодную воду

"
«Рождественскую ораторию» митрополита Илариона исполнит один из крупнейших симфонических оркестров России
Новостная служба "Православие и мир"

Отрывки из Евангелия в оратории чередуются с музыкальными номерами для солистов и хоров

Все статьи автора
Статьи Дня
Срочно! Педофилы усыпляют овчарок наркотическими леденцами!
Алиса Орлова

Фейки из соцсетей и родительских чатов - кому и зачем это надо?

Я ни о чем не просил святого, но получил исцеление
Архиепископ Иона (Черепанов)

Зачем священники призывают ехать в паломничество и почему люди не хотят

«Я не боюсь поворачиваться к бездомным спиной»
Настя Дмитриева

Водитель «Ночного автобуса» – о том, как победить уличное рабство

самое читаемое

Черный рынок материнства16,399

Архимандрит Андрей (Конанос): Муж продолжал изменять, а жена скрывала его грех15,464

Они пришли в школу и сказали: “Ты сейчас поедешь в детский дом”8,019

Записки современного паломника5,972

Срочно! Педофилы усыпляют овчарок наркотическими леденцами!5,346

“Я муж, значит главный!” – “А ты докажи!”4,818

Я ни о чем не просил святого, но получил исцеление4,487

“Медсестры брали меня за руку и вели к ребенку”4,288

Родители выживших в ДТП детей написали прощальное письмо водителю-герою2,381

Скончался телеведущий Борис Ноткин2,324

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"16,447

Новостная служба15,785

Архимандрит Андрей (Конанос)15,473

Наталия Константинова8,037

Денис Ахалашвили5,977

Алиса Орлова5,436

Ирина Рахимова4,821

Архиепископ Иона (Черепанов)4,624

Оксана Головко4,306

Настя Дмитриева1,244

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить