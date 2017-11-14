Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

Акция состоится в нашей стране уже во второй раз. В этом году #ЩедрыйВторник объединит более 1300 партнеров, среди которых НКО, социальные предприниматели, инициативные группы и просто неравнодушные жители разных городов. Партнеры акции готовят благотворительные мероприятия по всей стране. Присоединиться к ним можно в качестве участников и волонтеров.
Принять участие в #ЩедромВторнике можно следующим образом:
- Зарегистрироваться на сайте и стать партнером
- Придумать благотворительное событие (100 разных идей можно найти в сборнике)
- Нанести событие на карту
- Рассказать о своей активности в социальных сетях, не забывая поставить хэштэг #ЩедрыйВторник
- Поделиться результатами #ЩедрогоВторника, используя форму в личном кабинете, чтобы ваша история смогла войти в сборник кейсов
Презентация #ЩедрогоВторника пройдет 21 ноября на территории дизайн-завода «Флакон».
Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.Тогда участие в акции приняли 900 партнеров, которые совместно организовали более 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России. По данным партнеров, средняя сумма онлайн пожертвований в #ЩедрыйВторник выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
#ЩедрыйВторник проводит более 100 стран. Цель акции – объединение усилий самых разных организаций и частных лиц ради популяризации благотворительности.