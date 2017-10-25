Акция “Возвращение имен” традиционно пройдет у Соловецкого камня в Москве

25 октября. ПРАВМИР. Традиционная акция "Возвращение имен" традиционно пройдет в Москве 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий.

“29 октября по традиции у Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы пройдет акция “Возвращение имен”. Она традиционно организуется обществом “Мемориал”. Приходят тысячи людей, чтобы произнести имена людей, которые были расстреляны в Москве в годы Большого террора”, – сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью ТАСС.

В ходе акции каждый желающий сможет получить у организаторов список репрессированных с несколькими фамилиями и зачитать их. В этом году акция будет проводиться в 11-й раз.

По данным общества “Мемориал”, в 1937-1938 годы были расстреляны более 30 тыс. человек.