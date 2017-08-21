21 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал историю о том, как посещал Соловецкие острова в 1971 году.

Историю, рассказанную Патриархом, приводит священник, руководитель пресс-службы Предстоятеля Церкви Александр Волков на своей странице в Facebook.

«В 1971 году митрополит Никодим и будущий Патриарх приехали на Соловки. Митрополит отправил своего помощника узнать у местных жителей место расстрелов священнослужителей, по его информации расстреливали на кладбище. Отец Кирилл нашел пожилого человека, который хоть и с заметным недовольством, но все же указал ему на одно из помещений внутри монастыря, в котором и расстреливали по его словам», – пишет Александр Волков.

По словам священника, когда митрополит Никодим и отец Кирилл пришли в указанное место, они увидели стены с многочисленными дырами от пуль.

«И в этом помещении, в далеком 1971 году митрополит Никодим совершил сокровенно Божественную литургию в память всех погибших в этом месте. Тогда, наверное, невозможно было представить, что это место, именовавшееся некогда СЛОН, возродится и станет таким важным хранилищем нашей национальной памяти», – написал Александр Волков.

По его словам, эта история характеризует митрополита Никодима, его настоящие убеждения и веру.

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл в минувшие выходные посетил Соловецкий монастырь. В ходе совещания по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага он выступил с критикой реставрационных работ, проводимых в обители.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. Также здесь был создан Соловецкий музей-заповедник, реорганизованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Митрополит Никодим с 1963 года возглавлял митрополию Ленинградскую и Ладожскую. С 1960 по 1972 год был председателем Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии.