Александровская слобода выкупила «Псалтирь» 1577 года собственного изготовления

2 февраля. ПРАВМИР. Руководство музея-заповедника «Александровская слобода» сообщило о возвращении уникального издания — «Псалтири» 1577 года, напечатанной учеником Ивана Федорова Андроником Невежей.

Эта книга была издана именно в Александровской слободе, куда во время опричнины были перенесены и двор Ивана IV, и несколько центральных государственных учреждений, одним из которых был основанный Иваном Федоровым печатный двор, пишет газета «Коммерсант».

«Псалтирь» напечатан в две краски, книга снабжена орнаментальными заставками и гравюрой с изображением царя Давида.

На текущий момент известны всего 24 сохранившихся экземпляра «Псалтири» 1577 года, один из них должен был быть выставлен на торги аукционного дома «Литфонд», причем стартовая цена составляла 2,5 млн руб. Руководство «Александровской слободы» смогло договориться о снятии «Псалтири» с торгов и о приобретении раритета во внеаукционном порядке.

Музей-заповедник находится в городе Александров Владимирской области.