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Алексей Кудрин призвал спасать российских мужчин

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2 июня. ПРАВМИР. Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что России необходимо увеличить расходы на здравоохранение.
Алексей Кудрин призвал спасать российских мужчин

«У нас будет стареть население, просто в силу этого нам нужно тратить на здравоохранение. Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тысяч человек, 80% из них – мужчины», – сказал Кудрин.

«Надо спасать мужчин в общем… Мы боремся за численность населения, за рождаемость, а потом не доучиваем… И мы должны спасать и сохранять людей в трудоспособном возрасте», — цитирует Кудрина «Газета.Ru».

По его политика, возглавляемый им центр предлагает перераспределить расходы в объеме 2,3–2,5% ВВП на социальные расходы, в первую очередь образование и здравоохранение.

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