Алексей Учитель пожаловался в Генпрокуратуру из-за нападок на фильм «Матильда»

8 февраля. ПРАВМИР. Народный артист России, режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель пожаловался в Генеральную прокуратуру РФ на экстремизм со стороны депутата Госдумы Наталья Поклонской и руководства Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство – Святая Русь».

В своем первом заявлении Учитель просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской», сообщает ТАСС.

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно», – пояснил адвокат режиссера Контантин Добрынин.

По его словам, просто отшутиться не получится, поскольку она теперь «не просто юрист или региональный прокурор», но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства.

Ранее Наталья Поклонская также направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Организация «Христианское государство – Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя.

Картина Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны в октябре 2017 года. В основе киносюжета — роман еще не вступившего на престол Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской.