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Американские ученые испытывают первую персональную вакцину от рака

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16 ноября. ПРАВМИР. Американская компания Moderna Therapeutics Inc начала тестировать первую вакцину от рака, созданную для одного конкретного человека.
Американские ученые испытывают первую персональную вакцину от рака
Фото: pixabay.com

Над созданием вакцины работали около 100 человек, сообщается в материале Bloomberg. Инновационный подход ученых в том, что они пытаются научить организм пациента  самостоятельно изготавливать лекарство, использую информационное РНК (или мРНК) – матричную рибонуклеиновую кислоту, которая несет генетические инструкции от клеточного ядра.

Первым пациентом, для которого разработали вакцину, стала 67-летняя американка Гленда Кливер. Проанализировав образцы ее раковых тканей из легкого, ученые создали список из 20 белков, специфичных для ее рака, и создали ДНК-шаблоны, необходимые для лекарства. Эти шаблоны были переведены в виде мРНК. На основе этого и была создана вакцина, которая может научить тело распознавать белки, которые появляются только в раковых клетках.

Будет ли вакцина Moderna эффективной покажет время. Сейчас ученые тестируют лекарство у пациентов, которым были прооперированны опухоли. Если вакцина окажется действенной и безопасной, то исследователи начнут проверять ее у больных с активной формой рака.

Первые результаты испытаний возможны быть известны к концу 2018 года.

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