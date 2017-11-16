Американские ученые испытывают первую персональную вакцину от рака

16 ноября. ПРАВМИР. Американская компания Moderna Therapeutics Inc начала тестировать первую вакцину от рака, созданную для одного конкретного человека.

Над созданием вакцины работали около 100 человек, сообщается в материале Bloomberg. Инновационный подход ученых в том, что они пытаются научить организм пациента самостоятельно изготавливать лекарство, использую информационное РНК (или мРНК) – матричную рибонуклеиновую кислоту, которая несет генетические инструкции от клеточного ядра.

Первым пациентом, для которого разработали вакцину, стала 67-летняя американка Гленда Кливер. Проанализировав образцы ее раковых тканей из легкого, ученые создали список из 20 белков, специфичных для ее рака, и создали ДНК-шаблоны, необходимые для лекарства. Эти шаблоны были переведены в виде мРНК. На основе этого и была создана вакцина, которая может научить тело распознавать белки, которые появляются только в раковых клетках.

Будет ли вакцина Moderna эффективной покажет время. Сейчас ученые тестируют лекарство у пациентов, которым были прооперированны опухоли. Если вакцина окажется действенной и безопасной, то исследователи начнут проверять ее у больных с активной формой рака.

Первые результаты испытаний возможны быть известны к концу 2018 года.