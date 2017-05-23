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Амурские школьники разбили памятник Ленину из-за несогласия с его политикой

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23 мая. ПРАВМИР. Школьники из амурского Ушумуна покалечили памятник Владимиру Ленину.
Амурские школьники разбили памятник Ленину из-за несогласия с его политикой

У памятника поврежден постамент, разбиты вазоны, руки и ноги, а также части пиджака, сообщает «Амурская правда».

Юных вандалов задержали спустя несколько часов после преступления. Ими оказались ученики 8 и 9 классов. Свой поступок они объяснили разногласиями с политикой основателя советского государства.

Памятник Ленину в Ушумуне был установлен в 1939 году и является одним из старейших монументов

Власти региона также направили заявление в транспортную полицию с требованием привлечь подростков к ответственности за вандализм.

В Забайкальском линейном управлении полиции на транспорте сообщили, что провели с подростками воспитательную беседу. В отношении их родителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщает РИА Новости.

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