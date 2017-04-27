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Амвон XVI века выставили в Русском музее

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27 апреля. ПРАВМИР. В Русском музее открылась выставка «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя Макария».
Амвон XVI века выставили в Русском музее

Центральным произведением выставки является деревянный резной круглый амвон, созданный по инициативе святителя Макария в 1533 году для кафедрального Софийского собора.

Сейчас это единственный в мире сохранившийся отдельно-стоящий деревянный амвон византийской православной традиции.

Деревянный Амвон 1533 года из Софийского собора в Великом Новгороде (высота – 300 см, окружность 600 см) был одним из первых древнерусских памятников, поступивших в Русский музей. Долгое время он находился в постоянной экспозиции. В 2014 году началась его полная реставрация, которая сегодня позволит увидеть памятник в его первозданной красоте и величии.

Амвон – особенное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей.

Ознакомиться с процессом реставрации амвона можно на сайте отдела реставрации музейных ценностей Русского музея. Выставка продлится до 1 августа.

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