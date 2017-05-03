Ангела Меркель попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию с запретом «Свидетелей Иеговы» в России

3 мая. ПРАВМИР. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг запрета организации «Свидетели Иеговы» в России.

Одновременно с этим Европейская служба внешних действий выпустила заявление, в котором констатировала, что запрет деятельности в России «Свидетелей Иеговы» нарушает принципы, заложенные в Конституции РФ, а также принятые Россией международные обязательства и мировые стандарты.

По мнению представителей ЕСВД, «Свидетели Иеговы», как и другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний, гарантированных Конституцией РФ, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека.

В то же время вероучительный отдел Коптской Православной Церкви выразил обеспокоенность в связи с активностью «Свидетелей Иеговы» в Египте.

В официальном документе, который был опубликован в местных СМИ, представители Церкви напоминают верующим, что «Свидетели Иеговы», возникшие в начале ХХ века в США, не признают божественности Иисуса Христа.

При этом «свидетели» создали арабоязычный сайт «Православие и Библия», материалы которого «могу ввести в смущение христиан и отвратить их от истинной веры, которую хранит и проповедует Коптская Православная Церковь».