Англиканская церковь разрешила ученикам одеваться “вне зависимости от гендерных стереотипов”

13 ноября. ПРАВМИР. Новые правила Англиканской церкви позволяют ученикам одеваться «вне зависимости от гендерных стереотипов».

Учителям и начальникам школ рекомендуется воздержаться от «гомофобных, биофобных и трансфобных» высказываний в адрес учеников. По мнению представителей англиканской Церкви, в начальной школе ребенок в поисках себя может примерить “множество плащей идентичности”, сообщает РИА «Новости».

“Например, ребенок может самостоятельно выбрать пачку, диадему принцессы и каблуки и/или шлем пожарного и плащ супергероя”, — говорится в заявлении духовного лидера Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Представители англиканской церкви отметили, что считают недопустимым, чтобы самооценка учеников занижалась из того, что кто-то будет издеваться над их “предполагаемой или фактической сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью”.