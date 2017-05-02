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«Анна Каренина»: несколько слов в защиту неудачных экранизаций

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Более тридцати раз режиссеры брались за экранизацию “Анны Карениной”. Зачем это нужно зрителю?
«Анна Каренина»: несколько слов в защиту неудачных экранизаций

“Многие молодые люди приходят к книге только через фильм”

Протоиерей Георгий Ореханов

Протоиерей Георгий Ореханов

Протоиерей Георгий Ореханов, автор книги “Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы”

– Отец Георгий, вы смотрели сериал «Анна Каренина» 2017 года?

– Новую экранизацию я целиком не видел: посмотрел 2 минуты и выключил, не смог дальше смотреть. Честно скажу, не могу смотреть никаких новых экранизаций…

– На ваш взгляд, есть положительные моменты даже в плохой экранизации классики? Это, скорее, зло или благо?

– Конечно, есть! Во-первых, любая экранизация — удачная или не очень — это все равно создание нового произведения. Если слово «текст» понимать широко, то экранизация — это создание нового текста, а это уже ценно, это может быть интересно.

Например, британская экранизация с Кирой Найтли в главной роли. Я, конечно, никак не могу принять Киру Найтли в роли Карениной, потому что ее «потолок» – это все-таки «Пираты Карибского моря», выше этой планки она не может прыгнуть, но образ Каренина в исполнении Джуда Лоу, мне кажется, интересный — здесь есть что обсуждать. Ну, и какие-то элементы режиссуры — достаточно любопытны. И вообще само по себе интересно, как современный западный человек читает Толстого.

А во-вторых, это все-таки популяризация произведения в хорошем смысле слова. Многие молодые люди не могут по-другому прийти к книге, как только через фильм. Это закономерность нашего времени. Вспомните экранизацию «Войны и мира» 2015 года BBC – она мне очень не нравится, но ее результатом было то, что в метро стали встречаться люди с «Войной и миром» в руках. Я просто видел это как раз в то время!

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– Почему, на ваш взгляд, «Анна Каренина» – самый экранизируемый роман: более 30 фильмов снято по нему во всем мире?

– Мне кажется, это связано с особенностями этого романа: его проблематика очень близка всем людям, которые имеют какой-то семейный опыт. Я могу сказать, что сам «Анну Каренину» прочитал очень поздно, и сейчас думаю, что до определенного возраста смысл этого романа и его проблематика недоступны читателю, недоступны человеку, у которого нет опыта своей семьи, нет переживаний, связанных с детьми. А так как этот опыт есть у большинства взрослых людей, то эта тема становится очень важной.

Можно сказать, что «Анна Каренина» – роман, который важен для всех. В отличие от, скажем, «Войны и мира» – произведения, привязанного к конкретной исторической эпохе.

И еще один момент, я думаю, связан с тем, что «Анна Каренина» – роман о любви в ее трагическом проявлении. О том, что эта любовь в силу социальных факторов не может быть реализована, в чем-то она является преступной, но в то же время может быть очень искренней — вот это очень тяжелый конфликт между искренностью чувства и запретностью плода. Эта трагедия, этот конфликт тоже людям близок — мы понимаем, что многие это переживали.

Поэтому, я предполагаю, что этим и вызвано такое количество экранизаций романа.

– Что можно сказать о степени популярности книги во времена Толстого?

– Роман был невероятно популярен! Двоюродная тетка Толстого, Александра Андреевна Толстая, в одном письме — они переписывались с писателем очень долго, практически на протяжении 50 лет — так вот она написала, кажется, в 1877-м году: «Ты не представляешь, с каким жаром и ажиотажем читатели ждут каждую новую часть «Анны Карениной»!». А в то время роман публиковался частями в «Русском вестнике», он еще не был издан книгой.

И, кстати, другая корреспондентка Льва Толстого — его младшая сестра, Марья Николаевна — пишет о том, что многие женщины узнавали в Анне Карениной самих себя. Она даже себя причисляла к этому разряду в силу некоторых сложных обстоятельств ее собственной семейной жизни, которая, на самом деле, тоже была очень несчастливой. «Мы — Анны Каренины», – говорила она. Для женщин-современниц Толстого, эта проблема была очень живой, животрепещущей, писатель каким-то образом очень точно угадал ее.

– Но вместе с тем раздавались и критические голоса в адрес романа, правда?

– Ну, ругать можно все, что угодно. Достоевский в «Дневнике писателя» назвал «Анну Каренину» лучшим романом ХХ века. Я бы больше верил Достоевскому.

– Какая экранизация, на ваш взгляд, самая удачная?

– Я не уверен, что я видел все, но мне очень нравится советская экранизация с Николаем Гриценко в роли Каренина и Татьяной Самойловой в роли Анны. Могу объяснить, почему. Если вопрос в строгом смысле об экранизации литературного произведения, то экранизация, с моей точки зрения, может быть удачной при двух обстоятельствах: первое – что адекватно воспроизводится та эпоха, о которой идет речь в произведении, а эпоха Анны Карениной была сложная, мы же помним, что на страницах романа речь идет и о русско-турецкой войне, и о крестьянском вопросе, это целый комплекс сложных внутренних и внешних факторов; второе — уровень культуры людей, которые занимаются экранизацией, должен быть сопоставим с культурным уровнем автора литературного произведения.

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– Первая экранизация была в 1911 году, через год после смерти Толстого — это, конечно, еще немое кино. Вам известно, как реагировали родственники на этот факт? И как сам Толстой вообще отзывался о возможностях кинематографа? Мы же знаем, например, что Джон Р. Толкин был категорически против экранизации своих произведений…

– Я никогда не встречал реакцию родственников на экранизации. А что касается самого Толстого, то я точно знаю, что он с большим интересом относился к техническим новшествам. Известно, что у себя дома он активно использовал пишущую машинку, у него был фонограф — устройство для записи голоса. Так что я могу предполагать, что и к кино он отнесся с большим интересом. Так же как он спортом интересовался, словом, всем, что было современно.

– Если коротко, как сам Лев Николаевич относился к героям своего романа?

– Он много говорил и писал об этом. Если очень кратко, то Анна Каренина — его любимая героиня в этом романе. С одной стороны, она совершает большой грех, изменяет мужу, а с другой стороны Толстой очень любит Анну Каренину, и в этом трагедия романа: автор вынужден писать о человеке, которого он любит, но который должен погибнуть. Именно поэтому он, в конечном итоге, эпиграфом выбрал слова из Библии: «Мне отмщение, Аз воздам».

Я не видел удачных экранизаций “Анны Карениной”

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Леонид Клейн

Леонид Клейн – старший преподаватель и начальник отдела просветительской студенческой работы Института общественных наук РАНХиГС, радиоведущий

  – Почему, на ваш взгляд, «Анна Каренина» – самый экранизируемый роман Льва Толстого?

– Дело в том, что это самый современный роман Толстого. Кто такой Облонский? Какие у него вообще желания? Понимаете, это уже не аристократия, у Облонского совершенно понятные желания современного человека: он хочет получить должность, у него жена, к которой он равнодушен, у него любовница – и это все не выходит из круга быта. В этом смысле «Анна Каренина» – очень понятный роман.

Второй момент: это роман совершенно ошибочно воспринимается как манифест феминизма, получается эдакая ложная актуализация – она ложная, но, тем не менее, от нее никуда не деться.

Третий момент заключается в том, что это роман без мощнейшего исторического фона. Совершенно непонятно, например, как снимать то, что называется «дубина народной войны». Это очень сложно! В советском кинематографе Бондарчук мог нагнать армию для съемок, а вообще такое снять практически невозможно. А вот «Анна Каренина» – роман очень, на самом деле, камерный, как ни странно.  

– Какие экранизации, на ваш взгляд, наиболее удачные?

– В своей жизни я видел около 20 экранизаций «Анны Карениной», начиная с американских начала XX века – это, кстати, очень смешно. На мой взгляд, никаких удачных экранизаций в принципе нет, кроме фильма, который вышел несколько лет назад по сценарию Стоппарда (британский фильм режиссера Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли – ред.).

Потому что это было прочтение, а не экранизация! Эта повторяющаяся все время сцена, эта крутящаяся площадка – то карусель, то манеж, то просто головокружение, – некоторая метафора, метафорическое изображение того, что Анна не может вырваться из, можно сказать, круга страсти – это очень сильно! Фактически он сделал как в театральной постановке. Но там понятно, что это не экранизация.

– Почему нет удачных?

– На мой взгляд из-за кажущейся простоты экранизации. По этой же причине нет и удачных экранизаций «Мастера и Маргариты». Казалось бы, бери, пиши сценарий, и все. Нет, какие-то коты плюшевые возникают, и в это все совершенно не верится, что ужасно!

– Можно ли сравнить по популярности книгу и ее экранизации?

– Можно. Я, как преподаватель, могу сказать, что редко кто дочитывает «Войну и мир» до конца по понятным причинам, а вот «Анну Каренину» дочитать до конца можно, она проще читается. Вот вам и популярность книги.

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– Могут ли экранизации, пусть даже неудачные, способствовать тому, что школьники возьмут в руки оригинал и сядут за чтение? Или школа настолько отбила интерес к классике, что не сядут, и не возьмут?

– Понимаете, для взрослого населения, конечно, классика актуализируется фильмами, и известно, что продажи книг после экранизации соответствующих текстов увеличиваются – это просто статистика, об этом уже неоднократно писалось.

А что касается школьников, это всегда зависит от учителя и никогда – от экранизации.

Что же до школы, отбивающей интерес к классике, – никогда не нужно мерить среднюю температуру по больнице. Можно ли сделать так, чтобы ученики, затаив дыхание, слушали урок, а потом на следующий урок приносили том «Анны Карениной», весь в закладках? Да, можно. Но для этого нужны некоторые усилия. В конечном счете, все зависит от личности учителя.

Беседовала Валерия Михайлова

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