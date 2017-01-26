Анна Кузнецова: необходимо законодательно бороться с интернет-травлей детей

26 января. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что около 30% детей так или иначе столкнулись со случаями интернет-травли (кибербуллинга).

«Согласно различным исследованиям, около 30% несовершеннолетних в той или иной степени столкнулись с кибербуллингом, это, безусловно, очень серьезная тема. Мы знаем, насколько тяжело было детям, которые стали жертвами такой травли. Причем это не столько физическая боль от ударов, сколько психологическая травма», – цитирует Кузнецову РИА Новости.

«Важно, чтобы на законодательном уровне была ужесточена ответственность за распространение материалов со сценами насилия над детьми. Важно, чтобы был реализован комплекс мер и своевременное вмешательство специалистов, педагогов, проработка инициатив в сфере ужесточения наказания за распространение сцен насилия над несовершеннолетними. И, конечно неравнодушие общества», – добавила омбудсмен.

Буллингом называют агрессивное преследование одного или нескольких членов коллектив. Кибербуллинг – то же самое, но с помощью Интернета. Травлю могут осуществлять с помощью издевательских карикатур, унизительных фотографий или видео, распространяя о жертве унизительные слухи. Подростки часто публикуют телефон жертвы, указывая о нем некие порочащие сведения.

В октябре 2016 года Facebook усовершенствовал Центр предотвращения травли, который призван помочь пользователям избежать нападок в интернете.

Летом 2016 года и. о. директора Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тигран Епоян сообщил, что по кибербуллингу Россия занимает в мире первое место.