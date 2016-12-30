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Анна Кузнецова предложила найти альтернативу пробе Манту

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30 декабря. ПРАВМИР. Уполномоченная по правам детей при президента РФ Анна Кузнецова предложила заменить пробу Манту другими видами диагностики туберкулеза у детей, если родители настаивают на этом.
Анна Кузнецова предложила найти альтернативу пробе Манту
Фото: zdrave.ws

Омбудсмен сказала, что вопрос вакцинации и туберкулинодиагностики довольно «тревожный». «Ко мне обращается очень много обеспокоенных родителей, чьих детей не допускают до занятий по причине отсутствия проб манту. На мой взгляд, если родители по разным причинам отказываются делать ребенку пробу манту, необходимо предусмотреть возможность проведения других исследований и закрепить ее нормативными документами. Мои юристы активно работают с Минздравом в этом направлении, в ведомстве разрабатывается положение о порядке и сроках проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза, в рамках которого продумываются альтернативы пробе манту», сказала Анна Кузнецова в интервью ТАСС

При этом, по ее словам, необходимо учитывать, что в 36 субъектах страны, в том числе в Тульской, Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге, отмечено существенное увеличение числа случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди детей до 14 лет.

Еще одна проблема, на которую Анна Кузнецова обратила внимание, касается гибели детей на уроках физкультуры либо на спортивных соревнованиях. «Очень острая проблема — сейчас мы ею занимаемся. В некоторых случаях, к сожалению, выявили, что ребенка можно было бы спасти, если бы в учреждении был медпункт… Или если бы ребенок проходил качественную диспансеризацию. Сейчас на эту проблему обратил внимание заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, который поручил в 2017 году разработать программу профилактики гибели детей во время занятий спортом», — добавила она.

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