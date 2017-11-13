Анна Кузнецова проверит факт изъятия ребенка у россиянки в Финляндии

13 ноября. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова проверит информацию об изъятии ребенка у россиянки, проживающей в Финляндии.

Омбудсмен совместно с МИД России направит 13 ноября запрос в российское генконсульство в Финляндии, сообщает РИА “Новости”.

Об изъятии 12-летней девочки у россиянки Елены Смоленчук, проживающей в финском городе Рякюля, журналистам сообщил правозащитник Йохан Бекман. Он заявил Interfax, что социальные службы изъяли ребенка без ведома родителей прямо из школы в конце сентября. Причиной стало то, что мама якобы “шлепнула ее футболкой”. Правозащитник отмечает, что в семье Смоленчук нет конфликтов, там воспитывается двое дочерей 9 и 12 лет.

По информации РИА “Новости”, девочку уже передали в приемную семью. В дипмиссии России в Финляндии взяли дело под свой контроль.

Изъятие детей у россиян, проживающих в Финляндии, случалось и раньше. Одной из самых резонансных стала история Анастасии Завгородней, у которой сотрудники социальной службы отобрали четверых детей. Женщину заподозрили в насилии над детьми. По данным Павла Астахова (детского омбудсмена на 2015 год), от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей.