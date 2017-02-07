Антон Родионов: Наш Меморандум о гомеопатии ничего не изменит

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук подготовила. Прокомментировать документ мы попросили одного из его подписантов - кандидата медицинских наук, доцента кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России Антона Родионова.

— Антон Владимирович, почему вы подписали меморандум и приняли участие в этом заявлении?

— Современная медицина – это прежде всего наука, которая основывается на принципах доказательности, иными словами, эффективность и безопасность любого лечебного или диагностического метода должна быть доказана в клинических исследованиях. С методами, которые уходят корнями в глубокую старину, но не имеют под собой научной основы и доказательной базы, пора расставаться. Гомеопатия к медицине как к науке отношения не имеет. На мой взгляд, её более уместно сравнивать с сектой, в которой есть свои пророки и адепты, следовательно отношение к гомеопатии – вопрос веры, а не науки. Кстати, с самой гомеопатией никто бороться не собирается, хочется просто отделить ее от медицины, в этом основной смысл этого документа. Мы не боремся с гомеопатией, целителями, филиппинскими хилерами, астрологами и так далее, просто в медицине им нечего делать.

— Как шла работа? Что было самым сложным?

— Это коллективный труд. Знаю, что работа была очень непростая, много было споров и разногласий. Я, к сожалению, к работе подключился на финальных стадиях, поэтому всей «кухни» не знаю. Этот вопрос лучше всего задать Александру Панчину, он был идеологом меморандума. Однако считаю за честь, что меня пригласили участвовать в этом проекте.

— Многие люди утверждают, что гомеопатия им помогает. Почему же тогда она считается лженаукой?

— Пусть утверждают. Кому-то помогает уринотерапия, кому-то целители, кому-то гадалки. Есть множество совершенно мракобесных “методов” лечения, и у каждого метода есть свои поклонники и сторонники. Это совершенно не делает данный “метод” лечебным. Существует же эффект плацебо, существуют заболевания, которые проходят самостоятельно и без лечения. Наконец, есть и банальная фальсификация, когда в якобы «гомеопатический препарат» неявным образом добавляют настоящее лекарство.

— В чем разница между препаратами с “недоказанной эффективностью” и гомеопатией?

— Формально гомеопатию, конечно, можно отнести к препаратам с недоказанной эффективностью, хотя, скорее, здесь можно говорить о доказанной неэффективности. Когда мы говорим о препаратах с недоказанной эффективностью, речь идет о тех препаратах, для которых не проводили клинические исследования. Гомеопатические препараты как раз изучали в более-менее приличных клинических исследованиях, где и была доказана их неэффективность. Это если говорить с точки зрения клинической науки. А с точки зрения физики и химии, не может работать нечто в отсутствии действующего вещества. Для любого человека, мало-мальски знакомого с наукой на уровне школьных предметов, должно быть понятно, что, например, теория «памяти воды» совершенно абсурдная.

— Вся гомеопатия бесполезна, или речь только о какой-то определенной группе? Вот, например, популярные мази вроде Траумеля или Арники тоже бесполезны?

— Вся, конечно. Траумель — это крем, который вы втираете, делая массирующие движения. Вот ровно настолько он и полезен. Самого действующего вещества там нет. Стало быть остаются эффекты согревающего массажа и плацебо, замешанные на вере в чудо-излечение.

— Знакомы вам случаи, когда гомеопатия нанесла безусловный вред?

— Сколько угодно. Вред связан с тем, что люди вместо реального лечения тратят время и деньги на “лечение” гомеопатическое и приходят к нормальному врачу, когда время уже упущено. Таких случаев воз и маленькая тележка, прежде всего, у онкологов, когда люди на ранних стадиях пытались лечиться у гомеопатов и к врачам приходили в запущенных стадиях. У меня тоже бывают пациенты, которые «лечили» у гомеопатов гипертонию, а к нам приходили уже после инсульта. Сначала они не хотели пить “ваши таблетки” и “вашу химию”, а потом приходили уже после перенесенной сосудистой катастрофы.

— Как вы оцениваете действия Минздрава, который создал рабочую группу по гомеопатии? Почему такая быстрая реакция, и какой итог ее работы можно предположить?

— Полагаю, что итог будет нулевой, и ничего от нашего Меморандума не изменится. Не думаю, что после этого законодательно ликвидируют специальность «врач-гомеопат», а в нашем Университете прикроют кафедру, которая занимается постдипломным обучением гомеопатов. Боюсь, что Минздрав не захочет ссориться с индустрией, в которой вертятся большие деньги. Знаете, почему никто не борется с филиппинскими хилерами, хотя всем давно известно, что это просто потомственные фокусники и жулики? Да просто в стране на «медицинском туризме» экономика держится, кто же будет резать курочку, несущую золотые яйца! Практика показывает, что гораздо проще бороться с тем, кто не может дать сдачи. Так что поживем – увидим, но боюсь, что ничем конструктивным эта история не закончится. Однако узнаем хотя бы «официальную позицию Минздрава».

Беседовала Настя Дмитриева