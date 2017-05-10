Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного

10 мая. ПРАВМИР. Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона.

Шахматная фигура середины XVI века была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, все монеты были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из них была сделана на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Костяная фигура слона внутри полая, состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы.

Это не первая ценная находка в центре Москвы за последнее время. В апреле 2017 года на Бульварном кольце нашли десятки артефактов возрастом от 100 до 500 лет. Среди них – десятки личных предметов москвичей, а также остатки сооружений городской инфраструктуры. В том числе – клад XVIII века из 12 медных монет.