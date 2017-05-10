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Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного

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10 мая. ПРАВМИР. Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона.
Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного
Улица Пречистенка

Шахматная фигура середины XVI века была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, все монеты были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из них была сделана на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Костяная фигура слона внутри полая, состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы.

Это не первая ценная находка в центре Москвы за последнее время. В апреле 2017 года на Бульварном кольце нашли десятки артефактов возрастом от 100 до 500 лет. Среди них – десятки личных предметов москвичей, а также остатки сооружений городской инфраструктуры. В том числе – клад XVIII века из 12 медных монет.

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