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Археологи нашли в Великом Новгороде граффити с молитвой на глаголице

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29 августа. ПРАВМИР. Археологи нашли самое большое из ныне известных новгородских граффити на глаголице.
Археологи нашли в Великом Новгороде граффити с молитвой на глаголице
Фото: instagram.com/jannet_ho/

Текст граффити еще изучают лингвисты, по предварительным данным, это молитва, сообщает Интерфакс.

Большой обломок фресковой живописи с надписью на глаголице ученые нашли на раскопках на руинах церкви Благовещения, построенной на Рюриковом городище в 1103 году. Процарапанную на монументальной живописи надпись эксперты датировали предположительно XII веком.

«Ранее глаголические надписи уже встречались специалистам в древнейших новгородских храмах – Софийском кафедральном соборе в Кремле и Георгиевском соборе в Свято-Юрьевом монастыре, однако те надписи не были столь крупными», – отметили в Новгородской археологической экспедиции.

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