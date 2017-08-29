Археологи нашли в Великом Новгороде граффити с молитвой на глаголице

29 августа. ПРАВМИР. Археологи нашли самое большое из ныне известных новгородских граффити на глаголице.

Текст граффити еще изучают лингвисты, по предварительным данным, это молитва, сообщает Интерфакс.

Большой обломок фресковой живописи с надписью на глаголице ученые нашли на раскопках на руинах церкви Благовещения, построенной на Рюриковом городище в 1103 году. Процарапанную на монументальной живописи надпись эксперты датировали предположительно XII веком.

«Ранее глаголические надписи уже встречались специалистам в древнейших новгородских храмах – Софийском кафедральном соборе в Кремле и Георгиевском соборе в Свято-Юрьевом монастыре, однако те надписи не были столь крупными», – отметили в Новгородской археологической экспедиции.