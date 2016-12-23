Архиепископ Берлинский Феофан: Мы должны дать террору христианский ответ

23 декабря. ПРАВМИР. Архиепископ Берлинский и Германский Феофансоболезнования в связи с террористическим актом, совершенным на Рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года. В ходе атаки, напомним, погибли 12 человек, еще 48 — были ранены.

«Дорогие братья и сестры!

Дерзкий террористический акт, совершенный вечером 19 декабря на Рождественской ярмарке в самом сердце Берлина, болью отозвался в сердцах духовенства и прихожан храмов Берлинской епархии Русской Православной Церкви.

Насильственная смерть и тяжелые ранения жителей и гостей столицы, готовившихся встретить Рождество нашего Спасителя, стремившихся подобно евангельским волхвам порадовать своих близких рождественскими дарами — тяжелое испытание для всех людей доброй воли, угроза существованию европейских христианских ценностей и традиций.

Однако, несмотря ни на что, случившееся не должно ввергнуть нас в состояние уныния и безысходности, заставить отказаться от нашей веры и наших обычаев, испугать, озлобить и ожесточить наши сердца. Ведь именно этого ждут те, кто стоит за совершенным злодеянием. Напротив, мы должны дать произошедшему христианский ответ в духе евангельского благовестия, помня, что «совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» (1 Ин 14:18).

Выражаю мои искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших. Молю Бога об исцелении находящихся сейчас в больницах, упокоении новопреставленных и утешении скорбящих».