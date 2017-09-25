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Архиепископ Сыктывкарский простил подростка, угнавшего его Audi A8

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25 сентября. ПРАВМИР. Городской суд Сыктывкара прекратил уголовное дело в отношении подростка, которого обвинили в угоне автомобиля архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима.
Архиепископ Сыктывкарский простил подростка, угнавшего его Audi A8
Архиепископ Питирим

В неправомерном завладении автомобилем Audi A8 обвинили одного из двух задержанных подростков. Он признал вину в совершении преступления, сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Сыктывкара.

«Сыктывкарский горсуд удовлетворил ходатайство представителя потерпевшего о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон», – сообщил источник.

В феврале архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил в социальных сетях, что у него украли автомобиль. Инцидент он описал в стихотворении, из которого стало ясно, что «Ауди» пропала из гаража. После заявления о краже иномарку обнаружили около дома №17 по улице Свободы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление совершили два 16-летних подростков – родственники служителей церкви. Один из них учится в школе, второй – в среднем специальном учебном заведении.

Оба юноши были знакомы с расположением хозяйственных построек и обустройством помещений в здании храма. Зная, что в определенное время за их действиями никто не наблюдает, подростки похитили ключи от автомобиля, принадлежащего епархии, и выехали на нем за ворота.

Юношей задержали и доставили в дежурную часть, где они признались, что угнали машину из шалости, чтобы покататься. Ключ от иномарки изъяли при обыске по месту проживания одного из них.

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