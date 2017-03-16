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Архиепископ Юстиниан предложил сделать храм в Городовиковске центром памяти жертв революций и репрессий

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16 марта. ПРАВМИР. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан предложил, чтобы строящийся храм цесаревича Алексия в городе Городовиковске республики Калмыкия стал центром памяти жертв революций, гражданской войны, репрессий и насильственного переселения.
Архиепископ Юстиниан предложил сделать храм в Городовиковске центром памяти жертв революций и репрессий

Образ Цесаревича Алексия – убиенного ребенка может быть олицетворением всех невинных страдальцев той исторической эпохи, заявил Архипастырь в своем докладе «Царская семья – образ всех невинных страдальцев: жертв революции, гражданской войны, репрессий и насильственного переселения» в ходе расширенного заседания Межрелигиозного совета Калмыкии.

В своем слове Владыка привел выдержки из Манифеста об отречении, обратив внимание на то, что в нем ясно выражено желание Царя принести пользу своему народу. По мнению Архипастыря это свидетельство мужественного решения Государя, вдохновленного любовью к Отечеству.

В Городовиковске до революции был построен храм преподобного Алексия в благодарность Богу за рождение наследника в царской семье. Церковь была разрушена и сегодня восстанавливается как храм святого страстотерпца Цесаревича Алексия.

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