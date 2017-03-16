Архиепископ Юстиниан предложил сделать храм в Городовиковске центром памяти жертв революций и репрессий

Образ Цесаревича Алексия – убиенного ребенка может быть олицетворением всех невинных страдальцев той исторической эпохи, заявил Архипастырь в своем докладе «Царская семья – образ всех невинных страдальцев: жертв революции, гражданской войны, репрессий и насильственного переселения» в ходе расширенного заседания Межрелигиозного совета Калмыкии.
В своем слове Владыка привел выдержки из Манифеста об отречении, обратив внимание на то, что в нем ясно выражено желание Царя принести пользу своему народу. По мнению Архипастыря это свидетельство мужественного решения Государя, вдохновленного любовью к Отечеству.
В Городовиковске до революции был построен храм преподобного Алексия в благодарность Богу за рождение наследника в царской семье. Церковь была разрушена и сегодня восстанавливается как храм святого страстотерпца Цесаревича Алексия.