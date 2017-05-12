Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже

12 мая. ПРАВМИР. В домовом храме русских императоров в Государственном Эрмитаже, бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного (большой церкви Зимнего дворца, который являлся главной резиденцией российских императоров в Петербурге) совершена первая после 1917 года литургия архиерейским чином.

Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, сообщила пресс-служба Московского Патриархата.

В храме молились студенты Духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Государственного Эрмитажа. Духовенство и прихожане вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

«Хотя это возобновленный храм, в нем все равно присутствует дух прошлого, потому что невозможно убрать из памяти вечности молитвы и воздыхания всех людей, которые приходили под эти своды для того, чтобы брать благословение на очень трудное, но великое дело управления Российским государством», – сказал владыка Амвросий.

По окончании Литургии архиепископ Амвросий и настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.

Поблагодарив сотрудников музея за их труды, владыка Амвросий подарил каждому из них икону, отметив, что они помогают духовенству поддерживать огонь молитвы в храме Эрмитажа и освящают музей своей верой.