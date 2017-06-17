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Архиерейский собор РПЦЗ: Мы призываем распрощаться с богоборчеством и прославлением убийц

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Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, прошедшего в Елизаветинском женском монастыре в Бухендорфе (Германия) с 9 по 16 июня 2017 года
Архиерейский собор РПЦЗ: Мы призываем распрощаться с богоборчеством и прославлением убийц
Фото: сайт РПЦЗ

Мы, архиереи Русской Православной Церкви Заграницей, собрались на Архиерейский Собор в богоспасаемом граде Мюнхене в дни попразднства Пятидесятницы, осеняемые присутствием чудотворной иконы Курско-Коренной Божией Матери. В нынешнем году мы со скорбью отмечаем столетие страшных кровавых событий 1917 года; одновременно нас наполняют и радостные переживания – 100-летие восстановления патриаршества и 10-летие восстановления единства Русской Церкви.

Мы вспоминаем тех, кто потрудился в деле восстановления единства, и кто дальше трудится в укреплении духовных наших связей. В праздник Вознесения Господня мы совместно с предстоятелем Русской Православной Церкви и главой Российского государства молились за богослужением при освящении храма Воскресения Христова и свв. Новомучеников и Исповедников Российских на Лубянке, и завершаем мы наши заседания великим освящением кафедрального собора свв. Новомучеников и Исповедников Российских в городе Мюнхене – единственном храме Русской Зарубежной церкви, в котором служил приснопамятный Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий, подписавший с приснопамятным митрополитом Лавром акт о единстве Русской Церкви. Мы всегда сознавали, что это внешне подорванное единство – в духовном измерении всегда сохранялось.

С благодарностью Богу мы отмечаем также столетие рождения в 1917-м году Новомученика Русской Церкви, который оправдал слово “кровь христиан-мучеников – семя веры”. Св. Александр Мюнхенский (Шморель) пролил свою кровь в Германии. К столетию рождения мученика Александра завершено строительство храма неподалеку от его могилы. Кафедральный собор освятил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Иларионом, всем ее епископатом, архиереями из России и Украины, архиереями других поместных Православных Церквей. В свете подвига российских Новомучеников, к которым причисляется и св. Александр, здесь обретается мост, соединяющий Восток с Западом.

Восстановление патриаршества на Поместном соборе Российской Церкви – 100-летие которого мы также празднуем – было верным шагом к возвращению к христианским истокам, к опыту 1000-летнего существования церковного организма. В деле восстановления патриаршества ведущую роль сыграл тот иерарх, который впоследствии стал первым главой Русской Зарубежной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий). Основываясь на деяниях Поместного собора 1917-1918 гг., он и в далеком зарубежье вместе с собратьями архиереями хранил соборность церковного управления, и тем самым – верность заветам Матери Русской Церкви. Богословие митрополита Антония вернуло церковное сознание к святоотеческим истокам; очистило русское богословие от чуждых и наносных влияний и во многом определяло богословие Зарубежной Церкви, проявляло себя преемственно в ее практике пастырства.

Торжество соборности Русской Церкви и ее Новомучеников в том, что – несмотря на крушение православной империи и водворение власти, идеологической целью которой была борьба с Богом и со всеми, кто верит в Бога и чтит Его – уничтожить веру и Церковь не удалось. Ввиду начавшегося уже в XIX-м веке богоотступничества, подвиг свидетельства о вере “даже до смерти” особенно значим, равно как и образец чистоты семейной жизни последнего Российского императора. Мы все призваны осмыслить значение духовной жизни, как в среде народов России, так и всего мира.

Духовная катастрофа русского народа привела к крушению системы государственного устройства великой страны и страшным страданиям. Как могло случиться, что значительная часть народа, которой почти 1000 лет носил имя Христово, обратилась против Церкви? Святой праведный Иоанн Кронштадтский, многократно пророчески указывал на последствия отступления от Церкви. “Будете как боги…” (Быт. 3, 5) стало лозунгом нового порядка, и люди устремились построить мир без Бога. “Вера слову Истины – Слову Божию исчезла и заменена верою в разум человеческий, – писал праведный Иоанн, – Не стало повиновения детей родителям, учащихся учащим… Браки поруганы, семейная жизнь разлагается”.

Сегодня народы, как в Отечестве, так и за рубежом стоят перед выбором: развивать духовное строительство душ или отдаться исключительному поиску материального благополучия. Не дай нам Бог вновь узреть жестокие последствия ложного духовно-нравственного выбора, добровольной отдачи своих душ лукавым подменам. Поэтому мы вновь и вновь с упованием призываем – не в свете политическом, но ради обретения духовной преемственности – очищать совесть, взирая на путь святых Новомучеников, и распрощаться с символами богоборчества, избавляться от былого прославления убийц названиями городов и сел, улиц и площадей, станций и парков; призываем убрать с центральной площади страны тело того, с кем связано становление богоборческой власти, принесшей в жертву своей идеологии миллионы жизней.

Обращение к христианским истокам есть основа нравственного выбора. Оно строится на искании Бога, воцерковлении, изучении своей веры, росте и укреплении в нравственном подвиге. От родителей следует перенимать первый опыт знания о Боге, о молитве, участия в таинствах – призываем родителей трудиться над своим духовным совершенствованием, и не столько словами, сколько примером тому же учить детей. Именно в семье, этой “малой Церкви”, созидается и хранится осмысленная, полноценная церковная жизнь.

Изгнание множества людей из России привело к тому, что мир Запада встретился с Православием. Так Промысел Божий даже и в удаление от добра вложил благие последствия. И сегодня православные христиане, пребывающие в странах Запада, где обостряется кризис семейной жизни, призваны в своей среде нести самой жизнью миссию примера нравственной чистоты, как в христианской семейной жизни, так и монашеским подвигом.

Памятуя обо всем этом, воскликнем мужественно в светлой церковной радости со святым апостолом Павлом, с праведным Иоанном Кронштадтским, семьей Царя-мученика и многочисленными Новомучениками и исповедниками Российскими: “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Фил. 4, 13).

С любовью во Христе,

+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

(следуют подписи членов Архиерейского Собора)

Русская Православная Церковь Заграницей

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