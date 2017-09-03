Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?

Почему детям на улице лучше, чем дома, и чем родители сами отталкивают от себя ребенка, размышляет архимандрит Андрей (Конанос)

Если ругаться тайком от детей

Детская душа прекрасно чувствует атмосферу, наполняющую дом. Поэтому если, например, родители следуют правилу не ругаться при детях и прекращают ссору, как только ребенок приходит домой, переводя разговор на посторонние темы, его душа всё равно чувствует чужую, тягостную атмосферу в доме.

Нет необходимости говорить ему, что родители ссорятся – душа и так всё видит таинственным, непонятным образом. Ведь человеческие души сообщаются с помощью особого, таинственного кода – кода благодати, доступного лишь ангелам. Наше поведение непонятным образом «излучает» определенную энергию. Поэтому совершенно бесполезно создавать перед детьми какой-то искусственный образ. Это ведь не вопрос техники.

Некоторые родители говорят: «Мы нашли выход. Ругаемся только когда детей нет дома, курим тайком на балконе или в туалете… Всё тайком от детей». Но такие меры предосторожности обманчивы и бесполезны. Проблему нельзя решить лицемерием. И Господь никогда не говорил, что тайком можно ругаться или разводиться, выглядя при этом идеальными родителями.

Как сказали мне одни супруги: «Мы расстались цивилизованно, как порядочные люди. Да, мы в разводе, но у нас дружеские отношения, и на ребенке наш развод никак не сказывается…» Запутавшиеся, заблудившиеся родители! Они так и не смогли прикоснуться к Богу, возродиться, измениться с помощью Его благодати…

Гладят по щеке, а через секунду дают пощечину

Итак, что же чувствуют дети по возвращении домой? Какую атмосферу?

Один ребенок рассказывал мне:

– Когда я прихожу из школы и достаю ключи, чтобы открыть дверь, то начинаю креститься, потому что не знаю, что ждет меня внутри. Родителей может не быть дома, потому что они разругались и ушли кто куда. Или они дома, но при этом кричат и ругаются. Да, иногда у нас тихо и спокойно, и тогда на душе становится легко и я понимаю, что стóит жить на этом свете, стóит иметь семью…

Но так бывает редко. Да и просто все эти перепады – то спокойствие, то напряжение, то тишина, то ссоры – меня выматывают. Очень трудно, отче, когда сначала тебя гладят по щеке и говорят ласково: «Сынок, я люблю тебя», а через секунду этой же рукой дают пощечину. То ласки, то равнодушие, то злоба… И я – где-то посередине.

Почему ребенку лучше на улице

Напряжение, тишина, ссоры, спокойствие – одно сменяется другим, и в семье отсутствует баланс. Нет, я не имею в виду, что дома вообще не должно быть каких-то мелких ссор – мы все живые люди. И наш дом – это не музей, не мавзолей и не кладбище, где царит мертвая тишина. Но пульс семьи должен определяться спокойной, тихой, уютной атмосферой в доме. Атмосферой, благодаря которой ребенку не хочется покидать дом.

Это страшно, когда дети ждут не дождутся ухода родителей из дома, чтобы или самим наконец уйти, или же спокойно отдохнуть от них в одиночестве. Да, есть такие дети, которых постоянно тянет из дома на улицу. Почему это происходит? Почему ребенку лучше на улице с чужими детьми, чем дома с родителями и родными братьями, сестрами? Потому что домашний климат его не устраивает.

А вы, вместо того чтобы попытаться расположить к себе ребенка, начинаете осуждать, обвинять его, перекладывая на него ответственность за ваше поведение. И совсем не задаетесь вопросом: «Может быть, я тоже что-то делаю не так? Чем я могу отталкивать от себя ребенка? Что во мне такого, из-за чего он не относится ко мне как к родному отцу или матери, а только и глядит, как бы убежать из дому? Почему не хочет быть вместе с нами? Почему у нас такая семья, такие скандалы дома? В чем моя ошибка?»

Сироты, которые слышат только крики и ругань

Если вы читали письма старца Паисия, то наверняка помните его мудрый совет одной игумении относительно молодых монахинь, поступающих в монастырь. Мне кажется, этот совет дает повод задуматься и заглянуть в себя поглубже каждому из нас. Старец говорит игумении: «Матушка, будь внимательной и любящей по отношению к молодежи, приходящей в монастырь. А особенно заботься о моих дорогих детях-сиротах».

А затем уточняет: «Говоря о сиротах, я не имею в виду детей, чьи родители умерли. Я говорю не о них, а о тех, чьи родители живы, но их будто нет, потому что такие дети никогда не видели от них ни любви, ни доброты, а только крики и ругань». Именно крики и ругань – так сказал старец Паисий.