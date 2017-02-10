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Архимандрит Андрей (Конанос): Достичь благого эгоизма

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«Вот спросите меня, читал ли я третий том сочинений такого-то отца, и пятый том – другого? Ну, читал, и что с того?.. Помню ли я хоть одну строчку, когда меня настигает искушение…» Удается ли нам воплотить в жизнь прочитанные слова? Что такое «благой эгоизм»? Размышляет архимандрит Андрей (Конанос)
Архимандрит Андрей (Конанос): Достичь благого эгоизма
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Что изменит «проводник» беспокойства?

Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос)

Именно такой должна быть моя душа. И я окажу большую помощь человечеству, если в этом мире, полном тревог, страха и неуверенности, не буду «проводником» беспокойства, а начну с помощью молитвы и внутренней тишины дарить людям ощущение Божественного присутствия.

Кто-нибудь скажет: «Ну, это все сказки, одна теория. Пойдем лучше поругаемся! Подеремся! Закатим истерику!» Но разве это помощь – если, соглашаясь, я принимаю участие в скандале? Разве что-нибудь изменится от этого к лучшему? Как думаешь?

Разве можно поменять что-то с помощью злобы? Неужели гнев, кулаки, раздражение и истерика могут кого-то сделать лучше? Изменить мир?

Даже своего ребенка ты не заставишь так ничего сделать. Да, у тебя получится запугать его, побить, ободрать уши и волосы, а затем сказать: «Ну вот, успокоился! Теперь точно никуда из дома не выйдешь». Да, в этот раз ребенок действительно остался дома. Но знаешь, что теперь творится у него на сердце? Какой вулкан там бурлит и какая лава со временем выльется на твою голову? Нет, никого так изменить нельзя. Здесь помогает только молитва. А затем начинаются внутренние процессы, и перемены наступают – но благодаря любви, смирению и праведности.

Полагаться на волю Божию – значит расслабиться

Мне хотелось бы завершить сегодняшнюю беседу словами из молитвы Оптинских старцев:

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей Святой. Господи, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Понимаете? Что бы ни случилось, мы просим Господа дать нам сил встретить это с душевным спокойствием. В молитве не говорится, что сегодня все непременно будет хорошо. Мы ничего не знаем, не знаем, что произойдет с нами в течение дня, что придется услышать. Но как бы то ни было – Господи, помоги мне не терять душевный покой, быть с Тобой и полагаться на Твою святую волю.

Полагаться на волю Божию означает расслабиться, то есть ослабить те пружины, которые мы постоянно натягиваем в своей голове. Перестать жить в напряжении, стрессе, который отравляет наш организм, негативно влияет на нервную систему и вызывает массу проблем с давлением, желудком и т.д., в результате чего мы стареем раньше времени.

Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя.

Иными словами, что бы ни пришлось мне услышать сегодня, дай мне сил принять это спокойно, с верой в то, что Ты всё знаешь, и раз попускаешь этому случиться, значит, всё к лучшему. Обрати внимание: я не говорю, что если Бог что-то попускает, мы не можем этого изменить. Можем – если это будет нам на пользу. Но никаких перемен к лучшему не будет, если делать это с негодованием. А вот принять проблему и затем спокойно, хладнокровно попробовать решить ее – совсем другое дело.

Мы забываем слова Господа, которые читали

Господи, Великий, Милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.

Мы забываем слова Господа, которые столько раз читали и слушали, – сразу же, как только возникает какая-то трудность. Такова природа человеческой мысли. В нашей жизни было столько всего хорошего, но в трудный час мы про это моментально забываем. Так часто мы говорим о любви, о прощении и незлопамятности, читаем столько духовных книг – но стоит появиться проблеме, все моментально забывается.

Вот спросите меня, читал ли я третий том сочинений такого-то отца, и пятый том – другого? Ну, читал, и что с того? Да, я прочитал этот третий том, но вопрос – удалось ли мне воплотить в жизнь слова из первой страницы первого тома. Помню ли я хоть одну строчку, когда меня настигает искушение…

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Все имеет одну цель: любовь

Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая и никого не смущая.

Поступаешь ли ты так? Прошел твой день таким образом, что никто не был тобой оскорблен, смущен, обижен? Стараться никого не обижать – прекрасный труд. Не думай, что это легко, и не отчаивайся, если увидишь, что пока у тебя не получается. Ведь все мы огорчаем друг друга. Просто попытайся стать чуть мягче.

Господи, дай мне силу перенести утомления сего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь.

Все, о чем было сказано выше, имеет одну цель: любовь. Итак, помоги мне, Господи, в молитве, терпении. Помоги прощать и любить. Пусть каждый день приближает меня к людям и Божественной любви. Если я научусь любить, то стану совсем другим человеком. Если любишь, то прощаешь и забываешь зло, которое тебе причинили. Если любишь, то надеешься и оправдываешь поступки других. Не ругаешься, когда кто-то занял твое место или обогнал тебя на дороге. Ведь у всех – свои переживания и проблемы.

Но для того, чтобы полюбить других, сначала нужно почувствовать, что тебя самого очень любит Бог. И это чувство, что ты любим, смягчит твое сердце.

Благой эгоизм: почувствовать, что мы дороги Богу

Будем молиться, чтобы у нас получилось увидеть эту Божественную любовь ко всем нам. Почувствовать, что мы дороги Богу, а не противны Ему. Этому нас научит молитва. Она поможет нам достичь благого эгоизма. А что такое благой эгоизм? Это та печать, которой Бог наградил каждого из нас. Вот что я имею в виду, а не какое-то эгоистичное поведение. Это то, что сказал Христос всем нам, придя на землю: «Дети Мои, Я люблю вас!» Но где, когда были сказаны эти слова? В нашей душе.

Вот что я понимаю под благим эгоизмом – осознание своей уникальности и исключительной ценности перед Богом. Во всей вселенной нет другого такого, как ты.

И в то же время все мы призваны любить друг друга, чтобы полюбить и Господа. Соединиться друг с другом, чтобы соединиться с Ним. Жить так, о чем Господь просил Отца на Тайной вечери: «Отче, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Достичь этого помогает молитва.

Будем просить Господа, чтобы Он помог нам полюбить молитву. Чтобы мы относились к ней не формально, а научились «выжимать сок» из самой сердцевины богослужебных книг и песнопений. И тогда мы увидим главное, что сокрыто в них. Причем на это нам укажет наше собственное отношение к людям; свет, сияющий в наших глазах; любовь в наших сердцах; поцелуи, которые будут получать от нас домашние; единство нашей семьи. Все это будет доказательством того, что теперь мы умеем молиться по-настоящему. И наше внутреннее сияние будет действовать и на тех, кто рядом. Когда человек молится, все это приходит.

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»

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