О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Архимандрит Андрей (Конанос): Хорошая новость – ты попадешь в рай!

|
Как нам понравится, если в раю вместе с нами будут Гитлер или Диоклетиан, и почему мы хотим даже там выбирать, кого любить - размышляет архимандрит Андрей (Конанос).
Архимандрит Андрей (Конанос): Хорошая новость – ты попадешь в рай!

Хорошая новость – ты попадешь в рай!

У меня для тебя хорошая новость. И надеюсь, что, услышав ее, ты обрадуешься – как всегда радуешься хорошим новостям.

Ты попадешь в рай. Ты спасешься и всегда будешь пребывать с Богом.

Но еще я хочу сказать тебе, кто будет в раю вместе с тобой. Вероятно, вместе с тобой в раю будут (я потом скажу тебе, откуда и от кого мне это известно) раскаявшиеся грешники, преступники – например, Гитлер, или Диоклетиан, или еще какой-нибудь тиран и деспот.

Как тебе такое? Не хочешь? Тебе не нравятся эти люди? А, ну не хочешь, чтобы они были с тобой, хорошо. Давай тогда представим иную картину. Может быть, у тебя будет и другая компания. Например, кто-нибудь из хорошо знакомых тебе людей, с которыми ты сейчас не разговариваешь.

Это будет как на свадебном застолье, когда ты оказываешься за соседним столом со своим давним другом, или даже родственником, и делаешь вид, будто не замечаешь его, потому что этот человек тебе неприятен. Неприятен? Хорошо. Ты говорил мне, что развелся с женой. Так вот, в раю вы будете рядом – ты и она. И это тебе не нравится? Но ведь вы будете в раю! А получается, что ты в рай не хочешь – раз не хочешь находиться там вместе с такими людьми.

«Да, я не хочу быть в раю с ними, я хочу быть с теми, которые…» Которые что? «…Которые мне нравятся, которых я люблю, с которыми мне хорошо и нет проблем. А с теми, кого не люблю, я не хочу быть рядом».

То есть ты хочешь попасть в рай, но чтобы при этом там были не все, а лишь некоторые.

А если в раю с тобой окажется Гитлер?

Не спеши ругаться и обвинять меня в глупостях. Я прочел об этом в одной духовной книге. Там говорится: «Представь, что в раю с тобой окажется Гитлер. И каково тебе будет? Ты так уверен в том, что некоторые люди не спасутся… А если все-таки спасутся? Ладно, но пусть тогда их не будет со мною рядом, не хочу их видеть!»

Хорошо, что ты не Бог. И что я не Бог. Потому что Бог думает совсем иначе – Он изначально мыслит по-другому и любит нас. Ох, и до чего же трудно принять в сердце Такого Бога, Который любит моего врага точно так же, как и меня! То, что Он любит меня – это понятно, но моего врага? Да ещё и позволит ему войти в рай?

Позволит – если в последний момент жизни этот человек раскаялся. Откуда тебе знать, что было с ним перед смертью? Разве тебе известны последние мысли преступника, да и любого человека, которого ты терпеть не можешь, которого ненавидишь? Тебе даже думать о нем противно, а завидев его издали, ты тут же переходишь на другую сторону улицы, лишь бы не встречаться.

Но никто не знает, примет или не примет его в Свои объятия Господь вместе с остальными верными чадами. Нет, я ошибся, сказав – «никто не знает». Это известно. Он Сам сказал нам, что любит всех, но Врач в первую очередь требуется больным (Мк.2:17), а не таким, как мы – считающим себя здоровыми, но в конечном счете являющимся еще более тяжелыми пациентами по сравнению с первыми.

И оправдания, чтобы не любить – нет

Да, мы все больны, потому что в нас нет любви. Ведь даже попав в рай, ты и там захочешь отделиться от людей, которые тебе не по нраву. И там начнешь делить всех на плохих и хороших, а себя считать лучше остальных! И продолжать любить выборочно, на определенных условиях, любить лишь некоторых – не всех.

Только тех, кто любит тебя, кто тебя никогда не обидит и не предаст. А если вдруг предаст или обидит, Бог так воздаст за это, так отомстит за причиненное тебе зло!.. В таких случаях мы очень любим обращаться к Ветхому Завету и цитировать пророка Давида. «Я молюсь, как молился пророк Давид!» – говорят некоторые.

Да, к сожалению, это мы с легкостью перенимаем у пророка Давида. Мы вообще перенимаем у святых то, что нам удобно, что нравится. Если нам известно, что какой-то святой, бывало, сердился, негодовал, гневался или порицал кого-то – это мы запоминаем очень хорошо.

Нет, прекрасно подражать пророку Давиду – только не нужно забывать, что помимо прочего он еще и каялся, молился, трудился. И не дожил до Распятия на Голгофе, не слышал пощечины, которую Христос тут же простил своим мучителям; не видел Божественной Крови, не видел Христовых рук, простертых на Кресте.

Потому пророк Давид и не узнал при жизни того покаяния, которое мог бы принести в эпоху Нового Завета. А у тебя такого оправдания нет – чтобы не любить. Нет такого права.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Архимандрит Андрей (Конанос): Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя
Архимандрит Андрей (Конанос): Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя
Архимандрит Андрей (Конанос)

“Как можно волноваться? У тебя Отец – Бог!”

Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе
Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе
Архимандрит Андрей (Конанос)

Я хотел одного, а Господь послал другое – ну и ничего

Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?
Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Мы ругаемся и курим, когда детей нет рядом», – говорят родители

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
40% собрано / 938042.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
36% собрано / 239300 руб. осталось
Другие статьи автора
"
“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”
Архимандрит Андрей (Конанос)

Почему мы много лет в Церкви, но это совсем незаметно?

"
Архимандрит Андрей (Конанос): Господь задает нам ритм, при котором всё происходит вовремя
Архимандрит Андрей (Конанос)

“Как можно волноваться? У тебя Отец – Бог!”

"
Архимандрит Андрей (Конанос): Не добивайтесь желаемого до боли в животе
Архимандрит Андрей (Конанос)

Я хотел одного, а Господь послал другое – ну и ничего

Все статьи автора
Статьи Дня
Можно ли простить историю своего народа
Марина Архипова

Когда официальные мероприятия не снимают груз прошлого

Знаете ли вы Цветаеву? (ВИКТОРИНА)
Редакция портала "Православие и мир"

Проверка знаний читателей в честь дня рождения великой поэтессы

Протоиерей Алексий Уминский: Настоящая любовь немыслима без свободы
Протоиерей Алексий Уминский

Что значит – свободны, как рабы Божии?

самое читаемое

Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования11,336

Монах Стефан и его 17 детей: «Я служу Богу через ближних»10,906

Дедушка из детской реанимации: каждый младенец запомнит его5,997

Пассажир «Ласточки» умер прежде, чем поезд доехал до станции4,512

Поможет ли “скорая” московским школам?4,376

Протоиерей Алексий Уминский: Настоящая любовь немыслима без свободы4,103

Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»3,888

Вера Миллионщикова: «Я живу сегодняшним днем»3,356

9 типичных проблем детей в старшей школе3,067

Дети выпустились из школы и…пропали. Слезы учителя3,005

лучшие авторы

Ксения Кнорре Дмитриева18,047

Новостная служба16,534

Ксения Туркова16,191

Надежда Прохорова10,906

Алиса Орлова8,888

Анна Резникова5,997

Редакция портала "Православие и мир"4,119

Протоиерей Алексий Уминский4,103

Ольга Шульчева-Джарман1,813

Кэролайн Бологна1,249

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть