О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Архимандрит Андрей (Конанос): Нервами никого не изменишь

|
«Да, мой ребенок выбрал иной путь, и что же мне делать? Я точно не смогу ему помочь, если начну вместе с ним сходить с ума – обрывать телефон, кричать и нервничать. Нервами никого не изменишь». Как довериться Богу и не брать на себя лишнюю ответственность за близких, рассуждает архимандрит Андрей (Конанос).
Архимандрит Андрей (Конанос): Нервами никого не изменишь
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

В офис с другим настроением

Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос)

Озарение во время молитвы не приходит внезапно. Здесь нужна подготовка. Необходимо помнить об искушениях и не парить в облаках. А если человек забывается, расслабляется, то при первой же трудности можно впасть в раздражение и беспокойство. Вот почему святые подвижники и напоминают нам в своих трудах: неправильно молиться только по утрам, а в течение дня даже не вспоминать о Боге. Потому что в таком случае очень трудно преодолевать серьезные искушения. Нужно помнить о Нем постоянно, с каждым вдохом – словно дышишь Им. Как сказал апостол Павел: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Мы существуем в Божественной благодати, дышим ею, вдыхаем ее вместе с воздухом, с кислородом. Воздух, пропитанный любовью Божией, Его нетварной энергией – это доказательство тому, что Господь укрепляет и любит нас.

То есть воздух, которым мы дышим, – это не просто воздух, газообразное вещество. Он содержит в себе часть Божией благодати, укрепляющей нас, и таким образом постоянно напоминает нам о том, что Господь любит нас, даруя жизнь. Понимаешь? Поэтому, когда это чувство будет с тобой постоянно, каждый миг, каждый день – чувство, что любовь Божия защищает тебя, – ты начнешь приходить в свой офис совсем с другим настроением, потому что во всем будешь видеть прекрасную возможность приблизиться к святости, к Богу.

Коллега с трудным, своенравным и упрямым характером будет учить тебя терпению; сотрудник, вызывающий только раздражение и гнев, научит прощению; кто-нибудь еще научит тебя быть всегда и со всеми приветливым. И тогда ты скажешь: «Все возможно в этой жизни!» И станешь умным, мудрым, зрелым и невозмутимым человеком.

«Где ты научился всему этому?» – спросят тебя. «Меня научил этому Бог, любовь и молитва, которую я возношу к Нему. Да, на своем пути я совершал множество ошибок, страдал от страстей, часто спотыкался и падал, но, ошибаясь, в следующий раз был уже внимательнее. Падал, но каждый раз вставал». – «Что же помогало тебе не отчаиваться?» – «Молитва».

Я смотрел на Бога и опирался не на свое «я», которое то и дело меня подводит, а на Него, говорящего: «Дитя Мое, Я не осуждаю тебя. Тебя осуждает общество – люди, которые, исходя из каких-то своих представлений и норм, считают, что ты такой, сякой и разэтакий, отталкивают, прогоняют и ругают тебя. А Я люблю тебя».

Молитва чинит механизм сердца

Итак, говори с Богом. Пытайся понять Его послания, Его суд, который коренным образом отличается от людского суда. Помнишь, во времена Христа все считали, что грешникам место в аду? А Господь говорил – они первыми войдут в Царствие Божие. То есть всё абсолютно наоборот, Господь полностью перевернул бытовавшие в те времена представления о грешниках. Первыми оказались в раю мытари и блудницы, о которых тогда говорили: «Они-то точно пойдут в ад!»

Если мы посмотрим на жизнь глазами Бога, если Он откроет нам, как Он видит этот мир и людей, то начнем смотреть на все совершенно другими глазами. Этому нас учит молитва. И здесь важны не какие-то умственные усилия, потому что можно думать о чем-то хорошем, а сердце все равно этого не принимает. Важна «атмосфера» молитвы. И если сравнить наше сердце с механизмом, состоящим из разных шурупов и винтиков, можно сказать, что молитва меняет эти винтики с шурупами. То есть чинит механизм, с помощью которого работает сердце.

Молитва открывает тебя людям, дарит надежду и терпимость по отношению к другим. Дарит озарение, после чего ты, исполненный благодати, начинаешь оказывать влияние на людей, не говоря при этом много слов.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

У наркомана свои отношения с Богом

А когда почувствуешь Бога, не нужно сразу же ожидать какого-то результата прямо здесь и сейчас. Просто скажи Ему: «Господи, а как Ты смотришь на это? Если даже Ты, Бог, не даешь ответа сразу, то как же мне решить проблему одним словом, так, чтобы все устроилось? Никак. Что же в таком случае делать? Успокоиться, расслабиться, выдохнуть и после этого уже спокойно, другими глазами посмотреть на своего брата, на своего ребенка, – который, в сущности, тоже мой брат». Ведь что такое дети? Разве они – собственность родителей? Нет. Твой ребенок – такой же человек, как и ты, с такой же бессмертной душой. Он просто у тебя родился. Но он тебе не принадлежит. Он – не какая-то красивая вещь, которую можно взять и поставить на любое место в доме, а потом делать с ней что угодно.

Молитва учит нас относиться с уважением и пониманием как к самим себе, так и к ближнему. И в таком случае ты ни на кого не будешь раздражаться, что бы ни случилось.

Как бы человек ни поступил с тобой, ты не перестанешь его любить, а будешь, хоть и с сожалением, молиться и надеяться на то, что он изменится. Но в этой надежде не будет места требованиям и насилию. Ты не будешь говорить: «Если мой ребенок не изменится, я сойду с ума!» Как так – сойдешь с ума? То есть, если он все-таки изменится, ты не сойдешь с ума и будешь самым счастливым человеком на земле? Это большое заблуждение.

У многих родителей – очень хорошие дети и, несмотря на это, масса проблем, потому что проблемы живут в нас самих. Я знал одну женщину, у которой сын был законченным наркоманом. Несчастная мать сильно переживала, молилась за него со слезами, но эта проблема не сломила ее, потому что она помнила: ее сын – это другой человек, не похожий на нее. То есть у меня – свои отношения с Богом, а у моего ребенка – свои, как с Ним, так и со мной. Мне с Господом хорошо, я знаю, что Он – мой отец, и когда я окажусь на том свете, Он не спросит меня: «Почему твой ребенок принимает наркотики?» – потому что я молюсь и переживаю за него.

Включи телевизор, посмотри новости

Молитва очень помогает избежать этого обмана, этой ошибки, когда мы превышаем меру своей ответственности за другого человека. Ты начинаешь понимать, что действительно важно, какая проблема на самом деле является главной, и, решая ее, успокаиваешься. Бывают семьи, где порой творится настоящий сумасшедший дом, все делают, что хотят. Но при этом кому-то в такой семье удается сохранять полное спокойствие. Как? Просто этот человек решает для себя: «Я хочу быть с Богом, хочу пребывать в молитве и чувствовать Его любовь». Разве это не прекрасно?

Да, мой ребенок выбрал иной путь, и что же мне делать? Я точно не смогу ему помочь, если начну вместе с ним сходить с ума – обрывать телефон, кричать и нервничать. Нервами никого не изменишь. Господь Сам показывает нам это на собственном примере, никого не меняя насильно.

Включи телевизор, посмотри новости – как думаешь, Бог изменил мир? Остановил войны, прекратил убийства, уничтожил бедность, исправил экологическую ситуацию, сделал так, чтобы дети не умирали?

Он применил силу, чтобы прекратить все это? Нет. Но разве Он не хочет, чтобы этого не было? Хочет. Но что Он может здесь сделать?

Господь понимает, что никого и ничего невозможно изменить силой. Только любовью. И только тогда, когда для этого наступает подходящий момент. Когда человек сам может сделать выбор и измениться. Поэтому лучшая помощь – дать людям то, чем теперь обладаешь ты: мир и душевный покой. Это как подарить человеку прекрасный вид на море во время заката, когда последние лучи солнца отражаются в тихих волнах.

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»

Теги:
, , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как сказать отчаянию твердое «нет»

Спешите на службу, как в роддом к жене
Спешите на службу, как в роддом к жене
Архимандрит Андрей (Конанос)

Нетрудно читать новости и разные сплетни в интернете. Утруждает только молитва

Решать вместе с Богом
Решать вместе с Богом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как начинать день

Благотворительный фонд
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
35% собрано / 189300 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
60% собрано / 237206 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Услышать сердце Христа
Архимандрит Андрей (Конанос)

День, в который родилась Любовь

"
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как сказать отчаянию твердое «нет»

"
Господи, сделай меня ласточкой!
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Загвоздка» Рождественских дней в том, что если человек не понимает смысла этого праздника, он так никогда и не…

Все статьи автора
Статьи Дня
Наталья Скуратовская: Когда с батюшкой мечты неуютно (+видео)
Наталия Скуратовская

Признаки токсичного духовного руководства

Архимандрит Савва (Мажуко): Страсть к жизни нужно беречь
Мария Строганова

Русское монашество особое: мы харизматики и беспредельщики

Когда у священника опускаются руки
Протоиерей Димитрий Климов

О деструктивных отношениях батюшки и прихожан

самое читаемое

Как и почему изымают детей из семей19,185

«У нас есть ребенок с аутизмом, беретесь?» – «Нет, нет!»12,324

Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе9,817

Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь9,237

Не иудеи, но ленинцы6,637

Нюта Федермессер: Если завтра меня собьет машина, все будет работать6,390

«Христос Воскресе, что задали по русскому?»5,854

Полицейские пришли с обыском в квартиру семьи Дель5,490

Достигнуть дна и встретить Бога5,436

О черте оседлости и пыльных шлемах4,762

лучшие авторы

Новостная служба63,669

Инокиня Евгения (Сеньчукова)37,055

Валерия Михайлова20,703

Сергей Худиев14,224

Анна Савельевских12,324

Тамара Амелина9,835

Ксения Волянская6,967

Редакция портала "Православие и мир"6,872

Валерия Потапова6,173

Наталья Ялтанская5,938

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть