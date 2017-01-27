Архимандрит Андрей (Конанос): Нервами никого не изменишь

«Да, мой ребенок выбрал иной путь, и что же мне делать? Я точно не смогу ему помочь, если начну вместе с ним сходить с ума – обрывать телефон, кричать и нервничать. Нервами никого не изменишь». Как довериться Богу и не брать на себя лишнюю ответственность за близких, рассуждает архимандрит Андрей (Конанос).

В офис с другим настроением

Озарение во время молитвы не приходит внезапно. Здесь нужна подготовка. Необходимо помнить об искушениях и не парить в облаках. А если человек забывается, расслабляется, то при первой же трудности можно впасть в раздражение и беспокойство. Вот почему святые подвижники и напоминают нам в своих трудах: неправильно молиться только по утрам, а в течение дня даже не вспоминать о Боге. Потому что в таком случае очень трудно преодолевать серьезные искушения. Нужно помнить о Нем постоянно, с каждым вдохом – словно дышишь Им. Как сказал апостол Павел: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Мы существуем в Божественной благодати, дышим ею, вдыхаем ее вместе с воздухом, с кислородом. Воздух, пропитанный любовью Божией, Его нетварной энергией – это доказательство тому, что Господь укрепляет и любит нас.

То есть воздух, которым мы дышим, – это не просто воздух, газообразное вещество. Он содержит в себе часть Божией благодати, укрепляющей нас, и таким образом постоянно напоминает нам о том, что Господь любит нас, даруя жизнь. Понимаешь? Поэтому, когда это чувство будет с тобой постоянно, каждый миг, каждый день – чувство, что любовь Божия защищает тебя, – ты начнешь приходить в свой офис совсем с другим настроением, потому что во всем будешь видеть прекрасную возможность приблизиться к святости, к Богу.

Коллега с трудным, своенравным и упрямым характером будет учить тебя терпению; сотрудник, вызывающий только раздражение и гнев, научит прощению; кто-нибудь еще научит тебя быть всегда и со всеми приветливым. И тогда ты скажешь: «Все возможно в этой жизни!» И станешь умным, мудрым, зрелым и невозмутимым человеком.

«Где ты научился всему этому?» – спросят тебя. «Меня научил этому Бог, любовь и молитва, которую я возношу к Нему. Да, на своем пути я совершал множество ошибок, страдал от страстей, часто спотыкался и падал, но, ошибаясь, в следующий раз был уже внимательнее. Падал, но каждый раз вставал». – «Что же помогало тебе не отчаиваться?» – «Молитва».

Я смотрел на Бога и опирался не на свое «я», которое то и дело меня подводит, а на Него, говорящего: «Дитя Мое, Я не осуждаю тебя. Тебя осуждает общество – люди, которые, исходя из каких-то своих представлений и норм, считают, что ты такой, сякой и разэтакий, отталкивают, прогоняют и ругают тебя. А Я люблю тебя».

Молитва чинит механизм сердца

Итак, говори с Богом. Пытайся понять Его послания, Его суд, который коренным образом отличается от людского суда. Помнишь, во времена Христа все считали, что грешникам место в аду? А Господь говорил – они первыми войдут в Царствие Божие. То есть всё абсолютно наоборот, Господь полностью перевернул бытовавшие в те времена представления о грешниках. Первыми оказались в раю мытари и блудницы, о которых тогда говорили: «Они-то точно пойдут в ад!»

Если мы посмотрим на жизнь глазами Бога, если Он откроет нам, как Он видит этот мир и людей, то начнем смотреть на все совершенно другими глазами. Этому нас учит молитва. И здесь важны не какие-то умственные усилия, потому что можно думать о чем-то хорошем, а сердце все равно этого не принимает. Важна «атмосфера» молитвы. И если сравнить наше сердце с механизмом, состоящим из разных шурупов и винтиков, можно сказать, что молитва меняет эти винтики с шурупами. То есть чинит механизм, с помощью которого работает сердце.

Молитва открывает тебя людям, дарит надежду и терпимость по отношению к другим. Дарит озарение, после чего ты, исполненный благодати, начинаешь оказывать влияние на людей, не говоря при этом много слов.

У наркомана свои отношения с Богом

А когда почувствуешь Бога, не нужно сразу же ожидать какого-то результата прямо здесь и сейчас. Просто скажи Ему: «Господи, а как Ты смотришь на это? Если даже Ты, Бог, не даешь ответа сразу, то как же мне решить проблему одним словом, так, чтобы все устроилось? Никак. Что же в таком случае делать? Успокоиться, расслабиться, выдохнуть и после этого уже спокойно, другими глазами посмотреть на своего брата, на своего ребенка, – который, в сущности, тоже мой брат». Ведь что такое дети? Разве они – собственность родителей? Нет. Твой ребенок – такой же человек, как и ты, с такой же бессмертной душой. Он просто у тебя родился. Но он тебе не принадлежит. Он – не какая-то красивая вещь, которую можно взять и поставить на любое место в доме, а потом делать с ней что угодно.

Молитва учит нас относиться с уважением и пониманием как к самим себе, так и к ближнему. И в таком случае ты ни на кого не будешь раздражаться, что бы ни случилось.

Как бы человек ни поступил с тобой, ты не перестанешь его любить, а будешь, хоть и с сожалением, молиться и надеяться на то, что он изменится. Но в этой надежде не будет места требованиям и насилию. Ты не будешь говорить: «Если мой ребенок не изменится, я сойду с ума!» Как так – сойдешь с ума? То есть, если он все-таки изменится, ты не сойдешь с ума и будешь самым счастливым человеком на земле? Это большое заблуждение.

У многих родителей – очень хорошие дети и, несмотря на это, масса проблем, потому что проблемы живут в нас самих. Я знал одну женщину, у которой сын был законченным наркоманом. Несчастная мать сильно переживала, молилась за него со слезами, но эта проблема не сломила ее, потому что она помнила: ее сын – это другой человек, не похожий на нее. То есть у меня – свои отношения с Богом, а у моего ребенка – свои, как с Ним, так и со мной. Мне с Господом хорошо, я знаю, что Он – мой отец, и когда я окажусь на том свете, Он не спросит меня: «Почему твой ребенок принимает наркотики?» – потому что я молюсь и переживаю за него.

Включи телевизор, посмотри новости

Молитва очень помогает избежать этого обмана, этой ошибки, когда мы превышаем меру своей ответственности за другого человека. Ты начинаешь понимать, что действительно важно, какая проблема на самом деле является главной, и, решая ее, успокаиваешься. Бывают семьи, где порой творится настоящий сумасшедший дом, все делают, что хотят. Но при этом кому-то в такой семье удается сохранять полное спокойствие. Как? Просто этот человек решает для себя: «Я хочу быть с Богом, хочу пребывать в молитве и чувствовать Его любовь». Разве это не прекрасно?

Да, мой ребенок выбрал иной путь, и что же мне делать? Я точно не смогу ему помочь, если начну вместе с ним сходить с ума – обрывать телефон, кричать и нервничать. Нервами никого не изменишь. Господь Сам показывает нам это на собственном примере, никого не меняя насильно.

Включи телевизор, посмотри новости – как думаешь, Бог изменил мир? Остановил войны, прекратил убийства, уничтожил бедность, исправил экологическую ситуацию, сделал так, чтобы дети не умирали?

Он применил силу, чтобы прекратить все это? Нет. Но разве Он не хочет, чтобы этого не было? Хочет. Но что Он может здесь сделать?

Господь понимает, что никого и ничего невозможно изменить силой. Только любовью. И только тогда, когда для этого наступает подходящий момент. Когда человек сам может сделать выбор и измениться. Поэтому лучшая помощь – дать людям то, чем теперь обладаешь ты: мир и душевный покой. Это как подарить человеку прекрасный вид на море во время заката, когда последние лучи солнца отражаются в тихих волнах.

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»