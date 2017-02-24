Фото: священник Игорь Палкин, В. Нестеренко, В. Пархоменко
Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)
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Для двух или трех поколений церковных людей он стал выразителем воли Божией
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной архимандрита Кирилла (Павлова)
Что мы будем вспоминать о старце