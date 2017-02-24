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Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)

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23 февраля 2017 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания архимандрита Кирилла (Павлова). Разрешительную молитву прочитал Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий. Перед погребением тело отца Кирилла было обнесено вокруг Успенского собора. Архимандрит Кирилл (Павлов) был погребен на территории Лавры за алтарем церкви Святого Духа. Как это было - в фоторепортаже пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова)

2parhomenko-1200

Фото: священник Игорь Палкин, В. Нестеренко, В. Пархоменко

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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