Архивист из Екатеринбурга предложил восстановить дом инженера Ипатьева

20 сентября. ПРАВМИР. Начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин считает необходимым восстановить в Екатеринбурге дом инженера Ипатьева, в котором был расстрелян последний российский император Николай II, его семья и приближенные.

«Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет», – цитирует чиновника пресс-служба Екатеринбургской епархии.

По его словам, в архивах сохранились все чертежи разрушенного дома.

«Я думаю, что нам удастся вместе его воссоздать. Это будет точная копия того, что было. И люди смогут приходить, там будут выставки, посвященные событиям нашей отечественной истории. Я помню этот дом. Так получилось, что во время нашей учебы он был снесен», – сообщил Александр Капустин.

«Я хочу сказать большое спасибо тем нашим архитекторам и просто неравнодушным людям, которые, узнав, что будет это совершено, пришли и сняли размеры, сделали фотографии этого дома, то есть они сохранили его документально», – сказал Александр Капустин.

Предложение прозвучало на церемонии открытия выставки «Ипатьевский дом: от разрушения к покаянию», прошедшей в Духовно-просветительском центре «Царский». На выставке представлены более 120 экспонатов: предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии разных лет.