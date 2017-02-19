Арихиепископ Амвросий: Видя наши промахи, гибнут наши братья, за которых умер Христос

Делаем что угодно, но не это. Пытаемся тщетно улучшить мир, найти в нем справедливость. Хотим выигрывать политически и социально, и в этой игре не поступаемся ничем, даже святыней и верой. Тратим часы, рассуждая о правильности поступков других людей. Делим людей на своих, которые должны иметь наши взгляды и чужих, которых мы должны сокрушить. И не делаем ничего, что спасет в час Страшного суда. Все нас отвлекает именно от этого. И это страшно. Какой дадим ответ Христу?

Сегодня — Неделя о Страшном Суде. Предпоследнее Воскресение перед Великим Постом, в которое Господь и Бог наш Иисус Христос, обращаясь со страниц Евангелия, говорит о событии, что ожидает человека в конце пути. Это смерть и стояние перед лицом Божественной справедливости. Лицом к лицу с Богом.

Знаем из евангельских слов, что будет мерилом для людей на Страшном суде. В Царствие Небесное войдут те, кто кормил голодных. Давал воду жаждущим. Принимал и обогревал бездомных. Ухаживал за больными и утешал находящихся в заключении. Больше ничего, говорит Христос, не важно в тот страшный час. Только эти простые дела, до которых, увы, не доходят руки. Не делаем этих способных спасти на последнем Суде дел и мы, собравшиеся сегодня в храме для молитвы о Вечности.

Делаем что угодно, но не это. Пытаемся тщетно улучшить мир, найти в нем справедливость. Хотим выигрывать политически и социально, и в этой игре не поступаемся ничем, даже святыней и верой. Тратим часы, рассуждая о правильности поступков других людей. Делим людей на своих, которые должны иметь наши взгляды и чужих, которых мы должны сокрушить. И не делаем ничего, что спасет в час Страшного суда. Все нас отвлекает именно от этого. И это страшно. Какой дадим ответ Христу?

Еще сегодня пронзительные слова говорит апостол Павел в послании, которое звучало за Литургией. Апостол предупреждает христиан Коринфа: «Смотрите, как бы ваша свобода не стала причиной падения слабых». Он говорит о том, что видя наши промахи, гибнут наши братья, за которых умер Христос. Апостол Павел говорит, что если какое-то его действие, даже действие веры, будет соблазнять другого человека, даже косвенно, он лучше совсем этого не станет делать. Вовек.

Другие слова об этом у апостола Павла: «Знание надмевает, а любовь назидает». По-русски это звучит: «Знание раздувает, а любовь создает, созидает». Только любовь способна создавать, только она конструктивна. Знания ничего не значат без любви. Любовь строит Церковь. А наше знание ограничено. Мой опыт, личный опыт каждого из вас — никогда не будет похожим на опыт другого человека. И только любовь способна соединить таких разных, таких несоединимых иначе людей.

Потому без любви даже самое хорошее начинание может выродиться в ненависть, насилие и произвол.

«Смотрите, как бы свобода ваша не стала причиной падения» — предупреждает апостол христиан своего времени. Эти слова сказаны нынешним нам. Потому что свобода без любви во Христе очень быстро становится свободой для одного и понуждением и соблазном для другого. Граница свободы христианина лежит там, где начинается свобода личности ближнего, свобода другого человека.

Хочу сегодня сказать о Христе и о любви. Воспоминание Страшного Суда, как бы это не звучало парадоксально, прежде всего, разговор о любви. Страшный суд — суд любви.

Ведь любовь — пожалуй, единственное в нашем мире, что нельзя навязать. Без любви к человеку нельзя говорить о вере в Бога. Даже больше, без любви к человеку невозможна справедливость и закон. А что такое любовь? Что такое любовь, о которой написано Евангелие? Вот как раз об этом сегодняшняя притча о Страшном Суде, которая говорит о том, что если в истерзанном, жаждущем воды, избитом и распятом Иисусе мы узнали образ настоящего, подлинного Человека, если поверили Его словам и нашли в них истину, то теперь должны видеть человека в каждом находящемся в темнице, больном, голодном, бездомном, мерзнущем от холода на ступенях храма.

Видеть в голодном, бездомном, больном и заключенном — Христа — вот что важно. Не просто высокомерно подать копеечку, но отнестись к нему так, как отнеслись бы к Господу, висящему перед нами на кресте. Увидеть Христа, которого любишь, в каждом человеке — единственный способ полюбить этого человека. Поэтому сегодняшняя притча о любви, которой будем судимы мы все -и я, и вы. Страшный Суд — это вопрос: любил ли ты кого-нибудь? Какой любовью наполнял свою жизнь и жизни людей вокруг?

Еще одна пронзительная мысль сегодняшнего дня и евангелия о том, что Бог будет судить не за то, за что судят люди. Никого ведь не обвиняют сегодня в том, чего не делаем. Что не посещаем больных, не кормим голодных, не даем воды жаждущим. Люди не судят за то, чего мы не делаем. Человеческий закон не требует ничего похожего на это. Закон ничего не говорит о любви. Страшная правда Евангелия как раз в этом. Можно за всю жизнь не нарушить ни одного закона, но быть осужденным к вечной погибели на Суде Бога.

Потому что законопослушность не оправдывает отсутствие любви перед лицом Бога. А любовь, прежде прочего, вершится и доказывается делами любви. Никакие святые и возвышенные слова не в силах заменить дел. Никогда даже необыкновенно пламенная проповедь не будет равна делу милосердия — накормить, обогреть, обнадежить, дать воды в жару. Это важно помнить. Ведь и Христа распяли не безбожники, а как раз те люди, которые больше других говорили о Боге и молились в храме и на улицах больше остальных людей. Но, несмотря на молитвы и посты не узнали Бога, Который есть Любовь. Просто не увидели Его в Человеке Иисусе. И погубили Его, и сами погибли.

С трепетом я входил сегодня в этот дом Божий, величественный Исаакиевский собор. С трепетом, долгожданной радостью и с тревогой, потому как мы, петербуржцы, разделяемы сегодня разногласиями, основой которых стал спор о юридическом статусе этого великого и святого места. Разделяю тревогу и надежды и тех и других. Понимаю переживания и одной и другой стороны. Меня беспокоит вопрос, как бы нам, христианам, не соблазнить ближних, по слову апостола. Не соблазнить, а тем более, не оскорбить или унизить. Хочу обратиться с словами любви ко всем, кто защищает собор, и с одной стороны, и с другой.

Дискуссия о статусе собора — нормальное явление. Главное в этом — чтобы спор не перерастал в противостояние, во вражду, в ненависть. Храм — не арена для политической битвы. Хочу напомнить и тем и другим, что для Бога нет врагов, все мы — Его дети. Хочу призвать к взаимному уважению и миру. Христианство — это когда мы молимся не о победе в войне, а о победе в мире. Христианство — это когда мы боимся соблазнить своей верой ближнего, который, глядя на наше, может быть, излишнее усердие в соблюдении закона, может отвернуться и пасть. Своей радикальностью в вере и настойчивостью в своем понимании правды мы никого не спасем, но очень просто можем погубить веру ближнего. А за него умер на кресте Христос. Это как раз то, о чем напомнил нам сегодня апостол Павел.

Хочу поприветствовать молодых людей и детей, которые молились за богослужением. Поводом для сегодняшнего торжества стали именно вы. Божественная литургия и крестный ход после нее сегодня в честь Дня православной молодежи. Мы собрались сегодня именно для вас, друзья. Вам предстоит идти впереди нас. Вам предстоит жить в мире будущего, который не будет похожим на мир нашего поколения. Вы — закваска будущего человечества, и в этом смысле от вас многое зависит. Зависит прежде всего то, каким будет мир.

Вам предстоит быть политиками будущего, учеными, бизнесменами и педагогами будущего, священниками и именно от вас зависит, справится ли наше общество с негативным опытом прошлого. Будьте хорошими профессионалами. Будьте творческими людьми, чем бы вы ни выбрали заниматься: преподавать ли детям, заниматься предпринимательством, лечить людей. Будьте честными. Научитесь молиться, и пусть молитва будет вашим ориентиром в сложностях взрослой жизни. Не воздвигайте стен между собой и другими людьми. Не ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь не классифицировать людей по каким-либо признакам и относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. Не проводите тождества между человеком и его грехами, ошибками и слабостями. Умейте прощать.

Если хотите найти Бога, ищите Его в нуждающихся людях. Он среди больных, голодных, страдающих и заключенных; Он в хосписах, в тюрьмах, в больницах, в домах престарелых. Не прельщайтесь стабильностью и комфортом, пусть не они будут ориентиром вашей жизни. Мир комфорта шаток, и рано или поздно он заканчивается, если не для всего общества, то для отдельного человека с определенной точностью. Не прельщайтесь комфортом и роскошью, они мешают росту во всех смыслах. Учитесь преодолевать трудности, чаще идите в сторону трудностей, так вы обеспечите себя постоянным совершенствованием. Помните, что нет ничего выше в этом мире, чем человек. Тем более, человек отверженный и страдающий. Помогите ему встать. Так вы обретете себе в помощники Бога.

Хочу пригласить вас, друзья, приходить на молодежные встречи в Духовную академию. Мы создали специальную площадку для общения молодых людей, сейчас встречи проходят по воскресеньям, в полдень, в историческом здании Духовной академии на обводном 7. В Духовной академии Санкт-Петербурга всегда рады вам, помните об этом.

За сегодняшним торжественным богослужением я вспоминал все те значимые службы, которые проводились в Исаакиевском соборе за последние годы. Те службы, которые мне посчастливилось служить в этом самом величественном храме России. Это и миссионерские Литургии, собиравшие тысячи молящихся и причащающихся, и молодежные богослужения и крестные ходы. Торжественность и чинность, с которой проходили они — несомненная заслуга многочисленных сотрудников музея. Сегодня мне хотелось бы сказать от всего сердца спасибо всем тем, кто так трепетно и заботливо принимает нас, кто хранит и восстанавливает этот Дом Божий.

В первую очередь хочу поблагодарить директора музея «Исаакиевский собор» Николая Витальевича Бурова, с которым нас объединяют многие годы по-настоящему плодотворного доброго сотрудничества. Совместными усилиями мы проводили уникальные богослужения с древними песнопениями, на которых пели хоры со всего мира, каждый в своей традиции. Такие службы — действительно уровень Имперской столицы, культурной столицы. Благодарю сотрудников музея, которые из года в год кропотливо, усердно и профессионально поддерживают собор в том величественном состоянии, в котором он сегодня предстает нам. Это огромный труд.

Впереди Великий пост, который будет предварять Прощеное воскресение. Я буду проводить этот день со студентами и прихожанами академического храма, а сегодня, пользуясь данной Богом возможностью, хочу попросить прощения у всех вас. Хочу попросить прощения и за тех, кто в прошедшие недели был несдержан в словах и эмоциях, недостойно высказывался о людях, подавал соблазн и, думая, что защищает, наносил вред Церкви.

Желаю всем грядущего быть через неделю спасительного поста и приглашаю на великопостные богослужения в храм нашей Духовной Академии, который открыт для всех желающих помолиться вместе со студентами Духовной Академии.

Сейчас мы пройдём вокруг собора Крестным ходом. Крестный ход — это не демонстрация и не митинг, это не место для политики и пиара. Крестный ход — это богослужение, молитва и пение в обращении к Господу, Богородице и святым. Перед Богом мы все равны. Смешно и глупо выпячивать перед Ним свою политическую и общественную принадлежность.Пройдём этот путь со смирением, призывая благодать Святаго Духа и молясь о том, чтобы Христос исцелил наши сердца от ненависти, вражды и разделений, и подал бы всем нам Дух мира, кротости и братолюбия. Аминь!