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«Ашан» будет собирать вещи для бездомных

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16 марта. ПРАВМИР. В торговом центре «Ашан» в московском районе Марьино установлен ящик для сбора вещей в помощь обездоленным.
«Ашан» будет собирать вещи для бездомных

Ящик размещен в центральном холле магазина. Вещи, которые будут оставлять москвичи, передадут в социальный центр адаптации бездомных имени Елизаветы Глинки.

Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Самю сосьяль Москва».

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