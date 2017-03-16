«Ашан» будет собирать вещи для бездомных

Ящик размещен в центральном холле магазина. Вещи, которые будут оставлять москвичи, передадут в социальный центр адаптации бездомных имени Елизаветы Глинки.
Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Самю сосьяль Москва».
Ящик размещен в центральном холле магазина. Вещи, которые будут оставлять москвичи, передадут в социальный центр адаптации бездомных имени Елизаветы Глинки.
Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Самю сосьяль Москва».
Социальные работники службы предложат бездомным вакансии с учетом их навыков и региона проживания
Подарить книгу, помочь бездомным, посетить рок-концерт
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