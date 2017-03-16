«Ашан» будет собирать вещи для бездомных

Ящик размещен в центральном холле магазина. Вещи, которые будут оставлять москвичи, передадут в социальный центр адаптации бездомных имени Елизаветы Глинки.

16 марта. ПРАВМИР. В торговом центре «Ашан» в московском районе Марьино установлен ящик для сбора вещей в помощь обездоленным.

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