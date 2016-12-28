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Ассоциация учителей литературы предлагает изучать «Войну и мир» с 5 класса

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28 декабря. ПРАВМИР. Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает начинать изучение романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого с пятого класса.
Ассоциация учителей литературы предлагает изучать «Войну и мир» с 5 класса
Фото: CitySpb.ru

Об этом сказал председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский Агентству городских новостей «Москва». По его словам, в сознании педагогов ряд произведений закреплены строго за определенный классом.

«Можно пошатнуть каноны закрепленности за каким-то классом, перераспределить эту классику, разбросать ее. Может, какие-то фрагменты изучать ранее. Мы знаем известные пейзажные зарисовки из «Евгения Онегина», их дети вполне нормально осваивают в начальных классах. То же самое с «Войной и миром»: какие-то фрагменты оттуда можно изучать уже в пятом классе. Я считаю, что крупные классические произведения можно разбивать и изучать постепенно, из класса в класс, соотнося с детским возрастом. Здесь весь вопрос в перераспределении», — сказал Дощинский.

Ранее, напомним, президент Российской академии образования (РАО), заместитель председателя Общества русской словесности Людмила Вербицкая предложила вообще исключить из школьной программы «Войну и мир» и некоторые романы Достоевского. «Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины», — сказала она.

Предложение вызвало критику со стороны многих педагогов и родителей.

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