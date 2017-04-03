Астрономия возвращается в школьную программу с этого года

3 апреля. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила о возвращении астрономии в школьную программу с этого года.

Новый предмет будут вести учителя по физике, дополнительных часов на новый предмет выделяться не будет, заявила министр.

«Напомню вам, что с этого года в школьной программе вводится курс астрономии. В этом нет ничего удивительного – астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне, учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета “Физика”, а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», – сказала Васильева, ее цитирует Интерфакс.

Ранее министерство разработало поправки в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в котором, в частности, было выдвинуто предложение ввести перечень требований к тому, чему должны научиться школьники на уроках астрономии.

На базовом уровне ученики должны вынести для себя понимание о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, знать основные астрономические термины. На углубленном уровне школьники должны понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во Вселенной.