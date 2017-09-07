«Атлас мира по паллиативной помощи» впервые издан на русском языке

7 сентября. ПРАВМИР. Впервые опубликован на русском языке «Атлас мира по паллиативной помощи», оригинальное издание которого было подготовлено Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным альянсом паллиативной помощи в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба фонда помощи хосписам «Вера», который получил права на перевод и распространение этого издания в электронном виде, книга предназначена для специалистов по паллиативной помощи, а также всех, кто заинтересован в ее развитии и продвижении.

Медицинским редактором русскоязычного перевода выступила Диана Невзорова – главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ, председатель правления Ассоциации хосписной помощи.

Распространенность болевого синдрома – одного из наиболее частых симптомов в случае как онкологических, так и неонкологических хронических заболеваний в конце жизни – используется в «Атласе» как индикатор потребности в паллиативной помощи в конце жизни.

В «Атласе» приведена оценка уровня развития паллиативной помощи во всем мире. Согласно этому исследованию, Россия находится в группе стран (группа 3а), где пока существуют только отдельные центры оказания паллиативной помощи и нет полноценного системного подхода. Самый высокий уровень – 4b, там находятся страны, в которых хосписная и паллиативная помощь хорошо интегрированы в систему здравоохранения.

Юлия Матвеева, президент фонда «Вера», подчеркнула, что «“Атлас” поможет специалистам по паллиативной помощи, которые работают в России, получить информацию о том, как понимается паллиативная помощь в мире, какие существуют критерии оценки и стратегии развития помощи тяжелобольным людям в конце жизни».

«Помимо статистики, здесь представлены разные модели организации паллиативной помощи. Даны конкретные алгоритмы, объясняющие, с чего начать, и рассказывающие, какие могут быть трудности в процессе оказания помощи и выстраивания работающей системы помощи в конце жизни на уровне всей страны», – рассказала она.

В «Атласе» описаны различные модели развития системы паллиативной помощи, которые сильно зависят от особенностей разных стран (в том числе от уровня развития здравоохранения, благосостояния, географических особенностей и т. д.). Это единственный в своем роде документ, который обобщает мировую практику в этой сфере. В предисловии, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отмечено, что издание «представляет собой прекрасный инструмент для того, чтобы настаивать на включении паллиативной помощи в стратегию развития здравоохранения на мировом уровне и на уровне отдельных стран».

Также в «Атласе» собраны образовательные материалы для специалистов по паллиативной помощи, подготовленные ВОЗ, и справочные материалы Всемирного альянса паллиативной помощи.

Следующее издание «Атласа» ожидается в 2018 году на английском языке.

«Атлас мира по паллиативной помощи» доступен по ссылке. Он будет распространяться только в электронном виде среди всех желающих.

Фонд «Вера» благодарит волонтеров Ольгу Семенову и Татьяну Майскую за помощь с версткой и корректуру.