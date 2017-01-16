16 января. ПРАВМИР. Финская авиакомпания Finnair сменит номер рейса AY666 Копенгаген – Хельсинки.

29 октября 2017 года рейс получит новый номер AY954, сообщает агентство Airline Route.

Рейс AY666 выполняется с 1997 года. Его в шутку называют «самый страшный полет в мире» – не только из-за номера, но и из-за того, что код аэропорта финской столицы HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»).

Первый рейс AY666 в 2017 году пришелся на пятницу, 13 января.

Подобная дата выпадет в очередной раз в этом году на октябрь. Тогда Finnair выполнит свой последний рейс из Копенгагена в Хельсинки под этим номером.