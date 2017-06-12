Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае

12 июня. ПРАВМИР. Автобус с паломниками опрокинулся вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал". Автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Как сообщает РИА “Новости”, на водителя автобуса завели уголовное дело. Он лежит в реанимации в больнице города Петровск-Забайкальский. У пострадавшего черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам официального представителя СУСК региона Егора Маркова, авария произошла на крутом повороте. На участке дороги велись ремонтные работы. На внешней стороне дорожного полотна, откуда автобус опрокинулся в кювет, не было ограждения.

Подробности о ДТП сообщает в своем фейсбуке митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов):