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Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае

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12 июня. ПРАВМИР. Автобус с паломниками опрокинулся вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал". Автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае

Как сообщает РИА “Новости”, на водителя автобуса завели уголовное дело. Он лежит в реанимации в больнице города Петровск-Забайкальский. У пострадавшего черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам официального представителя СУСК региона Егора Маркова, авария произошла на крутом повороте. На участке дороги велись ремонтные работы. На внешней стороне дорожного полотна, откуда автобус опрокинулся в кювет, не было ограждения.

Подробности о ДТП сообщает в своем фейсбуке митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов):

“Сегодня утром имел телефонную беседу с министром Здравоохранения республики В.В. Кожевниковым. Вот что по состоянию на настоящий момент.

11 человек, самых тяжелых сегодня утром доставили к нам в Бурятию вертолетом санитарной авиации. Остальные пострадавшие распределены по клиникам в Чите.

7 человек находятся в Республиканской больнице им. Семашко, пятеро – в больнице скорой помощи им. Ангапова. Состояние всех – очень тяжелое. В основном, как я понимаю, это черепно-мозговые травмы. Пока все находятся в реанимации. Наши врачи делают все возможное для спасения жизней пострадавших.

Напомню, что все пострадавшие в ДТП – пассажиры автобуса, православные паломники которые возвращались с Торжеств и Крестного Хода в месте, где подвизался почитаемый у нас преподобный Варлаам Чикойский.

Не знаю, что произошло, но в результате автобус сорвался с 30 метровой высоты.

Пока, естественно, к пострадавшим доступа нет. Но, по мере улучшения состояния, уверен, все они пожелают встретиться со священником. Поэтому, мной были даны все необходимые распоряжения и священник в любое время готов посетить пострадавших.

Но, кроме того, пострадавшим будет необходимо еще многое. Наверняка, после аварии одежда пострадавших, вплоть до нижнего белья пришла в негодность. Наша епархия со своей стороны сделает все возможное, чтобы обеспечить пострадавших всем необходимым.

И, наверное, понадобятся волонтеры и помощники.

Вот такая информация на данный момент. Нам остается теперь только молиться за наших братьев и сестер. И вас, дорогие друзья, прошу помолиться с нами вместе”.

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