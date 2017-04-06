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Автор «Правмира» Елена Зелинская стала лауреатом конференции PRO.PR

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6 апреля. ПРАВМИР. Известный российский журналист, писатель и общественный деятель, автор сайта «Православие и мир» Елена Зелинская получила приз 15-й международной конференции PRO.PR, проходящей с 6 по 9 апреля 2017 года в Хорватии.
Автор «Правмира» Елена Зелинская стала лауреатом конференции PRO.PR

«Это признание вклада Елены Зелинской в культурные связи России и Балкан, ее усилий по популяризации современной русской литературы и российской гуманитарной идеи в регионе», – говорится в сообщении конференции.

Елена Зелинская получила широкую известность на Балканах как популяризатор современной российской литературы. Множество читателей в Сербии и Черногории смогли познакомиться со знаковыми российскими новинками и современными российскими писателями на книжных выставках и ярмарках, куда Елена Зелинская смогла привлечь лучших российских авторов, а также на организованных ею встречах литераторов с читателями.

«Я принимаю эту награду с огромной благодарностью и теплотой — как еще одно подтверждение тому, какое огромное значение придается на Балканах культурным связям наших народов», — заявила Елена Зелинская.

Елена Зелинская с 2001 года вице-президент, а с 2014 года – президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз».

С публикациями Зелинской на сайте «Правмира» можно ознакомиться по следующей ссылке.

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