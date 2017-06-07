Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога

7 июня. ПРАВМИР. Заслуженный артист России, балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался при посещении стоматолога.

Артист собирался удалить зубы и установить имплантаты, однако не вышел из медикаментозного сна. Его оперировала бригада из трех специалистов. Через полчаса реанимационных мероприятий была констатирована смерть, сообщила «Фонтанка». По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте театра, артист скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с Сергеем Вихаревым пройдет 8 июня в 10:30 в Фойе бельэтажа Мариинского театра.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1980 году и был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балеты имени С.М. Кирова.

Он исполнил множество ролей в спектаклях классического репертуара: «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта».

С 2007 года Сергей Вихарев стал балетмейстером-репетитором Мариинского театра, осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка». Он также поставил балеты в генуэзском театре Карло Феличе, Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой в Астане и балетной труппе Нихон академии балета в Токио.

В Большом театре Вихарев реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года «Коппелия», в миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа «Раймонда».