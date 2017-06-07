О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога

|
7 июня. ПРАВМИР. Заслуженный артист России, балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался при посещении стоматолога.
Балетмейстер Мариинского театра скончался на приеме у стоматолога

Артист собирался удалить зубы и установить имплантаты, однако не вышел из медикаментозного сна. Его оперировала бригада из трех специалистов. Через полчаса реанимационных мероприятий была констатирована смерть, сообщила «Фонтанка». По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте театра, артист скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с Сергеем Вихаревым пройдет 8 июня в 10:30 в Фойе бельэтажа Мариинского театра.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1980 году и был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балеты имени С.М. Кирова.

Он исполнил множество ролей в спектаклях классического репертуара: «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта».

С 2007 года Сергей Вихарев стал балетмейстером-репетитором Мариинского театра, осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка». Он также поставил балеты в генуэзском театре Карло Феличе, Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой в Астане и балетной труппе Нихон академии балета в Токио.

В Большом театре Вихарев реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года «Коппелия», в миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа «Раймонда».

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Умер Леонид Золотаревский, классик отечественной журналистики
Умер Леонид Золотаревский, классик отечественной журналистики
Новостная служба "Православие и мир"

Золотаревский скончался в возрасте 87 лет

Арестованный экс-глава банка «Огни Москвы» умер в заключении
Арестованный экс-глава банка «Огни Москвы» умер в заключении
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина страдал заболеванием, требующим переливания крови, однако не получал в СИЗО нужной помощи

Умерла Мария Мохова, экс-директор центра помощи жертвам насилия
Умерла Мария Мохова, экс-директор центра помощи жертвам насилия
Новостная служба "Православие и мир"

Мария Мохова скончалась от онкологического заболевания, на два дня пережив своего мужа

Благотворительный фонд
Эксклюзивный мальчик
Эксклюзивный мальчик
43% собрано / 48450 руб. осталось
Вернуть Леню
Вернуть Леню
54% собрано / 66897 руб. осталось
Другие статьи автора
Социологи выяснили ценности россиян
Новостная служба "Православие и мир"

Здоровье, отношения в семье и безопасность важны подавляющему большинству россиян

"
Минздрав: разглашать врачебную тайну можно, если только есть подозрение в преступлении
Новостная служба "Православие и мир"

В Минздраве отреагировали на саратовскую инициативу сообщать в полицию о лишившихся девственности подростках

"
Церковь празднует третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня
Новостная служба "Православие и мир"

Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы.

Все статьи автора
Статьи Дня
Прокрастинировать не лень
Дарья Рощеня

Психолог Наталья Инина о том, что стоит за модным словом

Протоиерей Игорь Фомин: «Я буду стоять к мощам святителя Николая как все”
Валерия Михайлова

Священник отвечает тем, кто критикует главную очередь года

Детям говорят: “Ты умрешь”, и они перестают думать о будущем
Алла Мождженская

Неизлечимо больная девушка из Новокузнецка исполняет детские мечты

самое читаемое

Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу10,911

Мальчик, который не умеет кричать5,134

Да он же все забудет за лето!4,349

Бразилец Сержиу Силва: “Каждый день в России я очень счастлив”3,974

Александр Сокуров: Показывать путь правды, не сквернословить и понимать судьбу женщины3,303

Смерть банкира в СИЗО: почему заключенных не лечат3,045

«Машина свернула рядом со мной и ударила пять или шесть человек»2,907

Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили 400 тысяч паломников2,735

Пушкинская грусть о быстротечной жизни2,009

“Просто прошу, чтобы вы перестали убивать друг друга”1,762

лучшие авторы

Новостная служба24,450

Священник Сергий Круглов10,911

Анна Бессарабова6,359

Анастасия Лотарева4,784

Валерия Михайлова4,758

Оксана Головко4,349

Алиса Струкова3,303

Дарья Рощеня2,505

Арсений Замостьянов2,009

Екатерина Савостьянова1,762

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть