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Байкер спас от самоубийства мужчину в Подмосковье

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1 сентября. ПРАВМИР. Мотоциклист спас на Минском шоссе в Подмосковье мужчину, который перелез через ограждение эстакады и повис, рискуя упасть на проезжую часть.
Байкер спас от самоубийства мужчину в Подмосковье

Байкер смог остановить поток машин и уговорил молодого человека не делать необдуманный шаг.

Все происходящее фиксировала камера, установленная на шлеме байкера.

«Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет. Он мог прыгнуть именно под машину. Поэтому я решил остановить поток», – цитирует байкера автомобильный портал «Русские дороги».

По словам мужчины, мотоциклист пытался убежать от своего спасителя.

«Мы за ним бегали. Он врал, что едет в Смоленскую область. Спасибо неравнодушным автомобилистам, которые увидели и остановились, они же вызвали помощь. История простая. Со слов парня, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и, как можно понять – морально сорвался», – рассказал герой истории.

Он отметил, что полиция, МЧС и скорая помощь приехали быстро.

«С момента как мы подъехали к Алексею прошло не больше 10 минут. Все это время мы беседовали с ним на отвлеченные темы и два раза ловили, так как он пытался убежать. В итоге с ним все спокойно договорились, что он сядет в машину инспекторов и с ними поедет», – заключил мотоциклист.

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