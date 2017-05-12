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Базилика святого Николая в Бари: реликвии и убранство (фото)

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Базилика святого Николая в Бари: реликвии и убранство (фото)
Фото: Сергей Анашкевич / aquatek-filips.livejournal.com

Базилика святого Николая для многих наших туристов, направляющихся в Бари, является главной достопримечательностью и целью визита.

Bari

На входе в базилику посетителя встречают два безрогих быка, которые поддерживают колонны портала.

Быки сыграли свою роль, потому и увековечены у входа в базилику. Изначально мощи св. Николая распорядились разместить в главном кафедральном соборе Бари, но впряженные в повозку с мощами святителя быки (которые не имели рогов) остановились практически на том самом месте, где сейчас стоит базилика, и ни в какую не хотели трогаться дальше. Жители Бари увидели в этом знак свыше, и было принято решение строить специальный храм, где чудотворные мощи св. Николая займут достойное место.

Bari

Сами мощи покоятся в крипте, а в главном зале храма можно увидеть скульптуру Николая Чудотворца, выполненную в полный рост из чистого серебра.

Bari

Базилика довольно просторна внутри, имеет три нефа общей длиной 39 метров и украшена скульптурным декором, часть которого (рельефы, капители, карнизы) была заимствована от более древних византийских построек.

Bari

Потолки базилики покрыты великолепными расписными позолоченными фресками работы Карло Роза ди Битонто, которые он выполнил в XVII веке. Фрески воспроизводят сцены из жизни св. Николая.

Bari

Шедевром базилики является алтарь и киворий над ним в виде каменного балдахина, выполненные в XII веке. На капителях кивория располагаются красивые фигурки ангелов, которые держат предметы церковной утвари, что символизирует церковные таинства.

Bari

Базилика имеет подземную церковь – крипту. Вход в нее находится правее от алтаря.

Именно здесь были погребены мощи много веков, пока саркофаг не был найден во время большой реставрации храма в 1951 году.

Bari

Сейчас рака с мощами находится в самом центре крипты, отгороженной от публичного пространства высокой железной решеткой.

Bari

Открывают раку с мощами 1 раз в год – в мае. При вскрытии ее вытекает примерно полстакана многоцелебного мира. Святое миро, исходящее от мощей, можно приобрести в церковной лавке.

Bari

Священное Писание около саркофага с мощами.

Бари, Италия, февраль 2015

Напротив саркофага, в противоположной стороне, можно увидеть икону св. Николая, подаренную храму в XII веке сербским царем.

Bari

C 1969 года, с благословения Ватикана, в знак дружбы, уважения и глубокого союза с православием, православным священникам предоставляется право служить в крипте базилики вместе с католиками. Также раз в неделю, по четвергам, в основном помещении храма совершается богослужение «по византийско-русскому обряду».

Bari

Ежегодно базилику святого Николая посещают десятки тысяч паломников и простых туристов, значительная часть которых – русские.

Bari

Именно поэтому и в самой базилике, и на окрестных старых улочках можно встретить множество надписей на русском языке, услышать русскую речь от итальянцев и встретить обитальяневших соотечественников…

Автор фото и подписей: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livejournal.com

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