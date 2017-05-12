Базилика святого Николая в Бари: реликвии и убранство (фото)

Базилика святого Николая для многих наших туристов, направляющихся в Бари, является главной достопримечательностью и целью визита.

На входе в базилику посетителя встречают два безрогих быка, которые поддерживают колонны портала.

Быки сыграли свою роль, потому и увековечены у входа в базилику. Изначально мощи св. Николая распорядились разместить в главном кафедральном соборе Бари, но впряженные в повозку с мощами святителя быки (которые не имели рогов) остановились практически на том самом месте, где сейчас стоит базилика, и ни в какую не хотели трогаться дальше. Жители Бари увидели в этом знак свыше, и было принято решение строить специальный храм, где чудотворные мощи св. Николая займут достойное место.

Сами мощи покоятся в крипте, а в главном зале храма можно увидеть скульптуру Николая Чудотворца, выполненную в полный рост из чистого серебра.

Базилика довольно просторна внутри, имеет три нефа общей длиной 39 метров и украшена скульптурным декором, часть которого (рельефы, капители, карнизы) была заимствована от более древних византийских построек.

Потолки базилики покрыты великолепными расписными позолоченными фресками работы Карло Роза ди Битонто, которые он выполнил в XVII веке. Фрески воспроизводят сцены из жизни св. Николая.

Шедевром базилики является алтарь и киворий над ним в виде каменного балдахина, выполненные в XII веке. На капителях кивория располагаются красивые фигурки ангелов, которые держат предметы церковной утвари, что символизирует церковные таинства.

Базилика имеет подземную церковь – крипту. Вход в нее находится правее от алтаря.

Именно здесь были погребены мощи много веков, пока саркофаг не был найден во время большой реставрации храма в 1951 году.

Сейчас рака с мощами находится в самом центре крипты, отгороженной от публичного пространства высокой железной решеткой.

Открывают раку с мощами 1 раз в год – в мае. При вскрытии ее вытекает примерно полстакана многоцелебного мира. Святое миро, исходящее от мощей, можно приобрести в церковной лавке.

Священное Писание около саркофага с мощами.

Напротив саркофага, в противоположной стороне, можно увидеть икону св. Николая, подаренную храму в XII веке сербским царем.

C 1969 года, с благословения Ватикана, в знак дружбы, уважения и глубокого союза с православием, православным священникам предоставляется право служить в крипте базилики вместе с католиками. Также раз в неделю, по четвергам, в основном помещении храма совершается богослужение «по византийско-русскому обряду».

Ежегодно базилику святого Николая посещают десятки тысяч паломников и простых туристов, значительная часть которых – русские.

Именно поэтому и в самой базилике, и на окрестных старых улочках можно встретить множество надписей на русском языке, услышать русскую речь от итальянцев и встретить обитальяневших соотечественников…

Автор фото и подписей: Сергей Анашкевич, aquatek-filips.livejournal.com