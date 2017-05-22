Белокаменный мост XVII века откопали в центре Москвы

22 мая. ПРАВМИР. В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности.

Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века, который долгое время считали утраченным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.

После того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.

Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы — разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.