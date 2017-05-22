О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Белокаменный мост XVII века откопали в центре Москвы

|
22 мая. ПРАВМИР. В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности.
Белокаменный мост XVII века откопали в центре Москвы

Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века, который долгое время считали утраченным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.

После того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.

Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы — разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного
Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного
Новостная служба "Православие и мир"

Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона

Редкую икону карельского святого нашли на чердаке в Финляндии
Редкую икону карельского святого нашли на чердаке в Финляндии
kirill_balberov

Икона XIX века карельского святого Корнилия Палеостровского найдена при ремонте дома

Храм Воскресения Словущего на Крутицах в Москве передан Церкви
Храм Воскресения Словущего на Крутицах в Москве передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Соответствующее решение принято территориальным управлением Росимущества

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
17% собрано / 3906150.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
69% собрано / 72750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Защита Руслана Соколовского обжаловала приговор
Новостная служба "Православие и мир"

Адвокат Алексей Бумаков подал апелляционную жалобу на приговор

"
Молодой человек спас сестру и брата-инвалида из пожара в Красноярском крае
Новостная служба "Православие и мир"

Двое братьев и сестра остались сиротами после пожара в красноярском селе

"
Церковь празднует перенесение мощей святителя Николая в Бар
Новостная служба "Православие и мир"

Баряне в 1087 году выкрали мощи святителя из Мир Ликийских, где их могли осквернить турки

Все статьи автора
Статьи Дня
Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)
Дарья Рощеня

Кто попал в Храм Христа Спасителя и о чем говорили в толпе

Когда святитель Николай хватается за меч
Архимандрит Савва (Мажуко)

Архимандрит Савва Мажуко о бесстрашии и любви святого

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей
Алла Мождженская

В России таких детей всего 18. Засыпая, они перестают дышать

самое читаемое

Святые мощи: как отличить подделку?7,285

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)4,887

«Святитель Николай» – путешествие по миру Чудотворца (ВИДЕО)3,824

Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан3,566

Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Россию (+ФОТО)3,097

Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным3,077

А раньше вору руки отрубали, и вообще я тебя в милицию сдам!2,716

Прощай, немытая Россия?2,301

Забудьте о темных закоулках, войдите в дверь жизни2,179

Святой Престол выразил солидарность с УПЦ в связи с попытками принятия дискриминационных законов2,005

лучшие авторы

Новостная служба30,425

Оксана Головко7,265

Митрополит Иларион (Алфеев)3,817

Дарья Рощеня2,774

Марина Кравцова2,700

Илья Аронович Забежинский2,215

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)2,169

Святейший Патриарх Кирилл1,827

Архимандрит Савва (Мажуко)1,242

Алла Мождженская1,128

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть