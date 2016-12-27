Белорусская Церковь просит разрешить врачам носить нательные кресты

27 декабря. ПРАВМИР. Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел обратился к министру здравоохранения республики с просьбой пересмотреть проект постановления об утверждении норм медицинской этики, запрещающий медперсоналу демонстрировать свою религиозную принадлежность, в частности, носить нательные кресты.

«Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», — говорится в письме митрополита.

По словам экзарха, принятие документа в опубликованном виде может остановить развитие взаимодействия Белорусской церкви с учреждениями Минздрава в вопросах паллиативной помощи, сестринского ухода, реабилитации, духовной поддержки медперсонала, пациентов и их близких, а также в деле профилактики среди пациентов и их родственников «идей оккультизма и лжецелительства».

При этом митрополит отмечает, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. «Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах», – добавляет он. По его словам, уже сейчас Церковь получает «тревожные сигналы» об участившемся предвзятом отношении медицинских начальников различного уровня к православному присутствию в медучреждениях страны.

Митрополит напоминает, что Конституция Республики Беларусь говорит, что «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них».

«Обращаю внимание на необходимость соблюдения прав верующих и прошу напомнить руководителям структурных подразделений о существовании Программы сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской православной церкви», — заключает в своем письме митрополит.