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Бессмертный полк и Русский Север (фото)

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Подведены итоги фотоконкурса фонда «Русский мир». Взгляните на снимки номинантов и дипломантов конкурса.
Бессмертный полк и Русский Север (фото)

Кондаков Алексей – «Благословление»

 

Ящук Василий – «Лестница в небо. Памятник павшим воинам в ВОВ, г. Братск»

 

Чазов Александр – «Чертов палец»

 

Целиков Сергей – «На русском севере»

 

Цветковская Мария – «Милашки»

 

Христо Русев – «Дружба стран вне политики»

 

Усманова Анжела – «В гостях у столяра» (дипломант конкурса в номинации «Лица Русского мира»)

 

Соколова Елена – «Хребет Зюраткуль»

 

Смирнов Валерий – «Серия «Бессмертный полк» (2)»

 

Силамеднис Владимир – «Сельский холостяк»

 

Семенов Арсений – «Парад Победы» (дипломант конкурса в номинации «События Русского мира»)

 

Петухов Кирилл – «Каменный покой»

 

Пальчик Владимир – «Городской ковбой»

 

Мержанов Дмитрий – «Псковский Кром и Троицкий Собор»

 

Марков Дмитрий – «Скала Байкала»

 

Лянцевич Анелия – «Праздник на Печоре. Русские старообрядцы в селе Усть-Цильма (2)»

 

Комоедова Екатерина – «Ягодный спас» (дипломант конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий»)

 

Комиссаров Виктор – «Русские войска на Ивановском поле» (дипломант конкурса в номинации «События Русского мира»)

 

Кожевников Евгений – «Красное безмолвие» (дипломант конкурса в номинации «Памятные места Русского мира»)

Карпов Андрей – «Радость покорения вершин»

 

Казаченко Михаил – «Гармошечка»

 

Ермолаева Анастасия – «Ребята с нашего двора»

 

Гонтаренко Елена – «Лица Победы»

 

Булыгина Юлия – «Доброта»

 

Беккер Ольга – «Взгляд 1. Фото снято в Пункте временного размещения беженцев с Украины, в рамках посещения благотворительной поездки с волонтерами»

 

Белецкая Вероника – «Шоанинский храм X века»

 

Антипов И. В. – «Возвращение домой»

 

Анна Ломакина – «Коломенский кузнец»

 

Русяева Нина – «Истоки реки Хопер. Мельница, построенная стариком Хопром»

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