О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

“Без поисковых систем – или заранее известных ответов – олимпиаду было не решить”

Источник: Гильдия словесников
|
В Москве начался период муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Скоро очередь дойдет до олимпиады по русскому языку. Редакция нашего сайта получила письмо, в котором разбираются задания предыдущего, школьного этапа этой олимпиады.
“Без поисковых систем – или заранее известных ответов – олимпиаду было не решить”

Их составляют специалисты, работающие в московском Центре педагогического мастерства (ЦПМ). От качества заданий именно школьного, самого массового этапа зависит и отношение учеников к олимпиаде, и состав участников муниципального этапа.

Судя по разбору заданий, без поисковых систем – или заранее известных ответов – олимпиаду было не решить

Впрочем, и в ответах составителей хватает ошибок и неточностей…

«Укажите русское имя, которое этимологически родственно имени иностранному. Укажите имя – общий предок и раскройте его внутреннюю форму в языке-источнике.

По-португальски Жоао, а по-русски …

По-испански Яго, а по-русски …

По-венгерски Дьёрдь, а по-русски …

По-датски Нильс, а по-русски …»

Это задание школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку, которое московские одиннадцатиклассники получили в этом сентябре. По мысли автора, школьники должны были написать следующее: что Жоао — это русский Иван, и что оба имени восходят к древнееврейскому Йоханан, и что Йоханан значит по-древнееврейски ‘Бог милует’. А Яго — это Яков, древнееврейское Яакоб, которое будто бы значит ‘держащийся за пятку’. А десятиклассники того же Якова должны были распознать в португальском Жайми, а Ивана — в ирландском Шоне.

Как же, не зная заранее, понять, что Жайми — это Яков (а не, скажем, Еремей — тоже ведь похоже), а Шон — это Иван (а, например, не Иона)? Видимо, никак.

Что же получается: эти соответствия нужно знать?

И кому: обычным десятиклассникам и одиннадцатиклассникам, которые только начинают восхождение по олимпиадной лестнице? Какое отношение имеет к русскому языку клочок португальской исторической фонетики и клочок ирландской? Ответ в духе того, что это-де элементы общего языкознания, не принимается: в общем языкознании есть много тем и сюжетов, гораздо более интересных, чем звуковые переходы при заимствовании личных имён. Зато нагуглить такие ответы — проще простого.

А древнееврейские имена? а их этимологии? И добро бы они ещё были правильно даны в ответах. «Йоханан», то есть, наверное, yôḥānān — это уже сокращённая форма этого имени, а исходная выглядела как yəhôḥānān. Но варианта, скажем, «Йехоханан» в критериях нет… А толкование имени Иаков как «держащийся за пятку» — это народная этимология (см. хотя бы Hebräisches und Aramäiches Handwörterbuch über das alte Testament Вильгельма Гезениуса, т. 2, стр. 447). По-видимому, на самом деле оно связано с прасемитским корнем ‘QB ‘защищать’. Да, она приводится в книге Бытия — но неужели языкознание со времён книги Бытия не сделало ни шагу вперёд? Нормальному школьник таких вещей, конечно, знать не положено, но — вдруг его зовут Ваня или Яша и он сам интересовался этимологией своего имени? Так вот, если он случайно знает правильный ответ, то олимпиады ему не выиграть.

Идём дальше.

«Используя Ваши знания в области этимологии, а также в области иностранных языков, объясните правописание выделенных букв в перечисленных ниже словах (например: Очки – очифАльцет – фальшь (итал. falsetto, от falso – ложный)). Объясните выбор проверочного слова».

Слова даны такие: «брОшюра, доскОнальный, кАдриль, лЯгушка».

А вот ответ:

«брОшюра – брошь (оба слова восходят к французскому brocher – «накалывать», «скреплять»);

доскОнальный – окончить (оба слова находятся в одном этимологическом гнезде со словом конец);

кАдриль – кадр, эскадра (кадриль восходит к латинскому quadrum – площадь (кадриль – танец на площади), а quadrum – к латинскому quadro – четыре). Кадр – (изначально) четырёхугольная рамка, эскадра – четырёхугольный боевой строй.

лЯгушка – ляжка (оба слова в одном этимологическом гнезде с лягать).

Для выполнения этого задания нужно знать французский.

Иначе сопоставление брошюры и броши будет лежать за пределами науки: это же шизофрения, достойная академика Фоменко — умение видеть у любой пары слов сходства в звучании и значении, достаточные для того, чтобы объявить их родственными. Помните, как у него было: ТюРки — то же самое, что и ТаТаРы, что и ФР-анки: ТР-ТР-ФР… На каких основаниях должен школьник связать лягушкуляжку и лягать? А увидеть в кадрили что-то площадное или четвероугольное опять же гораздо легче тем, кто знает, что она по-французски quadrille… Кстати, четыре по-латински не quadro, а quattuor; форма quadro появляется только в сложных словах — вроде элемента четырёх– в русском четырёхэтажный. И почему не указано, что слово доскональный — тоже заимствование, на этот раз из польского языка? Если у решателя есть минимальное диахроническое чутьё, он должен это опознать (абсолютное большинство русских основ с исходом на –альн– заимствованные) и отказаться от идеи искать родственные слова в русском языке. Одиннадцатиклассники должны были сделать такие же чудесные сопоставления: ливрея и верлибр (или либеро); кастаньеты и каштан

Как это сделать?

Очень просто: достаточно только включить под партой телефон и отыскать в Гугле этимологический словарь Фасмера.

И это касается не только этого этапа: почему вообще почти на всех олимпиадах по русскому языку столько заданий на этимологию? Этимологи — в каком-то смысле «штучный товар», для того чтобы стать этимологом, надо освоить много сложных методов и техник — да и просто знаний об исторической грамматике разных языков. Абсолютному большинству теоретических лингвистов работать в области этимологии не приходится.

Зачем же у школьников, начиная с самых первых этапов олимпиады, столь настойчиво развивают этимологическое псевдочутьё?

Далее одиннадцатиклассников просят определить значение слова сударь в следующих предложениях. 3) Сударь иже бѣ на главѣ его. 4) Как измолвить дьяконъ Съ страхомъ Божьим и съ вѣрою приступите, тогды бы приходили къ царским дверемъ да причащалися предъ царьскими дверми, а руки положа къ перьсемъ крестообразно, а к сударю бы не прикасались. В (3) правильный ответ — ‘платок’. Как это следует из предложения? Или от школьника требуется знание близко к тексту Евангелие от Иоанна, из которого взят этот фрагмент? Как внутренняя форма слова сударьуказывает на то, что это платок, а не шлем, не венец, не что-нибудь ещё? Но самое интересное впереди. Каким образом в (4) сударь оказывается не платком, не куском ткани, а… чашей? Во время причащения верующих в православной традиции церковнослужители держат перед чашей платок, чтобы частицы Даров не упали на пол – почему это не этот самый платок? (В современной практике РПЦ им, правда, ещё отирают губы причастникам; это расходится с указанием, приведённым в (4) — но сразу после этого причастники целуют чашу. Так что на этом основании отсечь неправильный вариант не получается — в итоге причастники касаются и платка, и чаши).

Как чашу слово сударь в этом фрагменте толковал И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка». Третий том «Материалов…» Срезневского вышел в свет в 1912 году; а в 28-м выпуске «Словаря древнерусского языка XI—XVII веков» (изданном почти на век позже) у слова сударь значение ‘чаша’ отсутствует, а пример (4) получает намного более логичное толкование: ‘священный плат’. Но какое отношение к этому всему имеет олимпиада по русскому языку: это же не кружок любителей Измаила Срезневского?

А что делать тем школьникам, которые незнакомы с тем, как технически организовано причащение? Но они, судя по всему, не справились бы и с заданием (3): они же не зубрят наизусть евангелиста Иоанна. По-видимому, одной из главных компетенций, которую развивает эта олимпиада, является благочестие.

Заданий, требующих от решателя точного знания, много — и чаще всего они связаны с историей русского языка.

Восьмиклассникам предлагается выполнить следующее задание:

«Дайте лексико-грамматический комментарий подчёркнутым словам.

1) В очи хвала, что по заочью хула.

2) В очью назло делает: пальцем тычет, словом притыкает.

Модель ответа и критерии. Слово очию (очью) – это этимологический предложный падеж (1 балл) двойственного числа (1 балл) от слова око (1 балл). Современное – воочию (1 балл). Всего 4 балла.

Здесь прекрасно всё. Во-первых, идея о том, что восьмиклассники должны опознавать древнерусский предложный падеж двойственного числа — на каких же тринадцатилетних титанов и гениев исторической грамматики рассчитана эта олимпиада! Здесь должны облегчённо вздохнуть вузовские преподаватели этой дисциплины: скольких трудов обычно стоит заставить вторкурсников филфака запомнить парадигму двойственного числа — а оказывается, что московская филологическая молодёжь, воспитанная на олимпиадах, которые составляет Городская предметно-методическая комиссия, на лету распознаёт эту форму уже в восьмом классе! То-то легко будет преподавать историческую грамматику лет через пять… Во-вторых, в (1) требуется дать комментарий к выражению (по) заочью; это тоже предложный падеж? а что такое за-, предлог? Прекрасный предложный падеж, перед которым стоит целых два предлога. И что это такое современное, которым является слово воочию? Какое таинственное слово среднего рода здесь опущено? Как школьник должен догадаться, что от него ждут этого самого современного? И наконец: почему лексико-грамматический комментарий на самом деле превращается в этимологический? — ведь, по идее, такой комментарий должен включать в себя лексическое значение и грамматические свойства слова, и не те свойства, которые были когда-то давно, а те свойства, которые наблюдаются у интересующего нас слова на синхронном срезе (то есть в этих конкретных поговорках).

Однако и на титанов палеославистики бывает проруха.

Коварные составители из Городской предметно-методической комиссии приготовили им западню в заданиях 11 класса. Там есть отрывок из «Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку»: Радуєт сѧ купець прикупъ сътворивъ, и кормьчии въ ωтишьє приставъ. Требуется, кроме прочего, определить часть речи слова кормьчии. Как обычно, в ответе написано больше, чем требуется в вопросе: «Кормьчии по морфологическим признакам является именем прилагательным (как рабочий) (1 балл), а по синтаксическому употреблению — существительным (как рабочий) (1 балл)». Получается, полностью верный ответ «существительное» оценивается не полным баллом. Но это ещё не вся беда.

Дело в том, что в старославянском языке и в древних славянских памятниках, которые ориентировались на старославянскую норму, кормьчии — никакое не прилагательное. Этимологически, как любят выражаться авторы олимпиады, оно принадлежит к тому узкому кругу имён мужского рода с окончанием –и, которые принадлежали к склонению на *-a (то есть к тому же, что и слова жена, слуга, раба, которые теперь принадлежат к I склонению). Кръмчиѭ оубишѧ, напримерТут-то и вывалят радостные наши титаны всё, что знают про эти слова! И окажутся неправы: за все эти их знания составители приуготовили им жирный ноль. В «Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку» слово кормьчии по морфологическим признакам является прилагательным!

А как вы узнали? А вот так.

И последнее (хотя остановиться трудно). В десятом классе одно из заданий по синтаксису посвящено инверсии в количественных конструкциях со значением приблизительности. Оно основано на том, что, по мысли авторов, словосочетание три рыбака невозможно превратить в рыбака три: они ставят перед ним звёздочку, знак грамматической неприемлемости. (Этим оно отличается, сообщают нам авторы, от три человека ~ человека три, человек-де существительное более абстрактное, а рыбак — более конкретное). Что же, пусть читатель судит сам, насколько плохо звучит по-русски следующее предложение: Когда мы утром шли мимо пруда, на нём полдеревни, наверное, ловило рыбу, а сейчас там рыбака три, не больше.

… В 2011 году профессор филологического факультета МГУ В. И. Беликов написал письмо с разгромной и очень едкой критикой заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады: он нашёл в ней огромное количество некорректных формулировок. Надо сказать, что задания 2017 года всё же лучше, чем задания года 2011: смотреть на те было совсем печально. Но тенденция сохраняется: по-прежнему много этимологии, по-прежнему много заданий, которые нельзя решить, не зная ответ заранее. Всё так же начальные этапы олимпиады по русскому языку в Москве ориентированы, во-первых, на гениальных тринадцатилетних историков языка, а во-вторых, на в меру уверенных пользователей Яндекса и Гугла.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования
Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования
Ксения Кнорре Дмитриева

Невыносимая трудность бытия на фоне блестящих отчетов чиновников

Умирает ли русский язык?
Умирает ли русский язык?
Ксения Туркова

Лингвист Анатолий Баранов об опасных языковых тенденциях

Как проходила Олимпиада по Основам православной культуры в ПСТГУ
Как проходила Олимпиада по Основам православной культуры в ПСТГУ
Михаил Моисеев

Как проходит Олимпиада по Основам Православной культуры? Предлагаем читателям посмотреть фоторепортаж Михаила Моисеева о том, как…

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
14% собрано / 901141 руб. осталось
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
85% собрано / 51750 руб. осталось
Статьи Дня
Я была настроена рожать, но все изменил один звонок…
Марина Меньшикова

И я стала просить Бога дать мне знак

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)
Артем Левченко

В старости лучше один дедушка, чем 50 внуков - ответы на вопросы…

Нуждается ли Бог в нашей защите?
Священник Сергий Круглов

И что иногда становится нашим оружием против Него

самое читаемое

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)20,109

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь10,035

Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх9,734

Митрополит Антоний Сурожский: Мы живем так, будто никогда не умрем6,461

Архимандрит Андрей (Конанос): Не мешайте детям выбрать свой путь6,401

“Боженька, сделай так, чтобы Любимчик остался у нас жить!”4,846

Нуждается ли Бог в нашей защите?3,155

Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского2,477

Корсунская икона: тайна Христа и Церкви1,969

“Бог, если Ты есть, то пусть я поймаю рыбку!”1,706

лучшие авторы

Артем Левченко20,109

Ройс Янг10,035

Илья Тимкин9,734

Митрополит Антоний Сурожский6,787

Новостная служба6,540

Архимандрит Андрей (Конанос)6,401

Надежда Соловьева4,893

Священник Сергий Круглов3,155

Ольга Шульчева-Джарман1,969

Ольга Подивилова1,706

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить