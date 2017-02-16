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Бездомные собаки помогут искать потерявшихся людей в Ярославской области

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16 февраля. ПРАВМИР. Ярославский поисково-спасательный отряд «Партизан» будет использовать бездомных собак в своей работе по поиску пропавших людей.
Бездомные собаки помогут искать потерявшихся людей в Ярославской области

Идея создания собственной кинологической службы зародилась в отряде около года назад, однако только сейчас удалось найти человека для подготовки инструкторов и воспитания собак. Первое занятие с кинологической группой центра реабилитации животных «Верность» прошло в Данилове.

«Если летом или осенью будет подготовлено три-четыре собаки и появятся кинологи, которые на систематической основе будут выезжать с нами на поиски, это будет хороший результат», — говорит командир отряда Алексей Манаев, его цитирует Агентство социальной информации.

«У бездомных животных из приютов появилась возможность обрести одну или несколько поисковых специальностей, нового любящего хозяина. У кинологов будет возможность объединиться и делиться опытом. А у потерявшихся в лесах грибников и ягодников увеличится шанс на спасение», — добавил он.

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