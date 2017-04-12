Безработных хотят лишить полисов ОМС

12 апреля. ПРАВМИР. В Минздраве разрабатывают поправки в законодательство, согласно которым безработные и самозанятые граждане России будут лишены бесплатных полисов ОМС.

«Вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», — говорится в документе министерства, который цитирует газета «Известия».

Согласно нововведению, этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь.

Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В Минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.

Предложенные законопроектом нововведения будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов федерации, отметили в Минздраве.

После выхода публикации директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что ведомство не намерено лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС, он пояснил, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии, право бесплатной медицинской помощи для всех россиян закреплено в Конституции.