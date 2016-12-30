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БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154

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Собранные средства пойдут на оказанием материальной помощи семьям, чьи близкие находились на самолете Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря 2016 года в акватории Сочи.
БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Когда происходят такие трагедии, мы внезапно мы вспоминаем, что живем на войне. Ее не видно на наших праздничных новогодних улицах, она легко выключается одним нажатием кнопки на телевизионном пульте – но она есть. И она совсем рядом.

Из-за любой войны мир становится очень маленьким и очень хрупким. И очень тесным.

Через два-три рукопожатия от вас кто-то оплакивает пожилого музыканта, который отправился на свои последние гастроли, купив старенькой маме продуктов и лекарств на неделю. Кто-то – молоденькую балерину, только что вышедшую замуж. Кто-то – доктора, лечившего бездомных и отверженных, другие – совсем еще юного мальчика, певшего на клиросе в знакомом храме. Большинство из нас не воины и не герои.

Большинству просто жалко погибших людей – знаменитых и безвестных, штатских и военных.

Им нужны наша память и наши молитвы. Живым нужна наша помощь.

Овдовевшим женщинам, осиротевшим детям, старикам, оставшимся без опоры и помощи.

Сбербанк с помощью фонда «Правмир» дает вам возможность сделать ваше сочувствие материальным.

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Счёт №40703810738000006071
БФ «Православие и Мир»
ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225

Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

Перейти на страницу сбора на сайте фонда
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