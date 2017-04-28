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Билет в Храм Василия Блаженного можно будет купить на сайте

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28 апреля. ПРАВМИР. Билеты в Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного, с 10 мая можно купить на официальном сайте Государственного исторического музея.
Билет в Храм Василия Блаженного можно будет купить на сайте

Стоимость полного билета без льгот составляет 500 рублей, льготные билеты для студентов и пенсионеров стоят 150 рублей, есть и семейный билет для двоих взрослых и максимум двух детей – он стоит 600 рублей.

В настоящее время через официальный сайт ГИМа уже можно купить билеты в основную экспозицию исторического здания на Красной площади, в Музей войны 1812 года, на временные выставки, приуроченные к ним специальные программы, а также образовательные мероприятия.

Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года, уже четверть века он находится в совместном пользовании музея и Церкви.

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